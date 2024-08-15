Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний озвучив результати підрахунків та дав пораду про зберігання долара та євро.

Українці, які протягом останнього року інвестували в гривневі депозити та облігації (ОВДП), не понесли жодних втрат у своїх заощадженнях. Відсотки по цих фінансових інструментах повністю компенсували як інфляцію, так і девальвацію гривні. Отже, купівля доларів або іншої іноземної валюти для збереження заощаджень наразі є непотрібною.

Глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний озвучив результати підрахунків, які підтверджують, що гривневі депозити та облігації не зазнали втрат за останній рік.

За його словами, НБУ вживатиме заходів для того, щоб гривневі вкладення й надалі залишалися привабливими.

"Якщо хочете оцінити привабливість гривні до долара, то потрібно принаймні брати ставки і курс за однаковий період. За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Курс на готівковому ринку – на 11,1%. Ставки за депозитами в багатьох банках рік тому становили 15% і вище. За ОВДП – 16,5-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили", – запевнив Пишний.

Андрій Пишний зазначив, що привабливість національної валюти для зберігання заощаджень слід оцінювати через її здатність захищати від інфляції. Це основна позиція регулятора.

Згідно з підрахунками НБУ, станом на серпень 2024 року середні ставки за гривневими депозитами становлять 12,9% річних. Після сплати податків вкладники отримають близько 10,3% чистого прибутку.

"Тобто середня ставка депозитів забезпечує захист гривневих заощаджень для населення... Ми маємо підтримувати привабливість гривневих активів. Тобто таку прибутковість, яка покриватиме інфляцію та інфляційні очікування, що дає відчуття захищеності", – сказав глава Нацбанку.

Джерело: Epravda.

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