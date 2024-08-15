Украинцы, которые за последний год инвестировали в гривневые депозиты и облигации (ОВГЗ), не понесли никаких потерь в своих сбережениях. Проценты по этим финансовым инструментам полностью компенсировали как инфляцию, так и девальвацию гривны. Следовательно, покупка долларов или другой иностранной валюты для сохранения сбережений пока не нужна.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный озвучил результаты подсчетов, подтверждающих, что гривневые депозиты и облигации не понесли потери за последний год.

По его словам, НБУ будет принимать меры для того, чтобы гривневые вложения и дальше оставались привлекательными.

"Если хотите оценить привлекательность гривни к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривны снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке – на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. За ОВГЗ – 16,5-20%.

Андрей Пышный отметил, что привлекательность национальной валюты для хранения сбережений следует оценивать из-за ее способности защищать от инфляции. Это основная позиция регулятора.

Согласно подсчетам НБУ, по состоянию на август 2024 года средние ставки по гривневым депозитам составляют 12,9% годовых. После уплаты налогов вкладчики получат около 10,3% чистой прибыли.

"То есть средняя ставка депозитов обеспечивает защиту гривневых сбережений для населения... Мы должны поддерживать привлекательность гривневых активов. То есть такую ​​доходность, которая будет покрывать инфляцию и инфляционные ожидания, что дает чувство защищенности", – сказал глава Нацбанка.

Источник: Epravda.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.