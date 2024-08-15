Наразі тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності - зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Українські правоохоронці викрили схему привласнення коштів на оборонному контракті – повідомлено про підозру двом посадовцям держпідприємства та їх спільникам. Подробиці повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Служба безпеки України та НАБУ зібрали достатню доказову базу проти організаторів ще однієї схеми привласнення коштів оборонного бюджету України. Йдеться про розкрадання у рамках державного замовлення Міноборони на динамічний захист для танків ЗСУ, що мало місце у березні 2022 року.

Тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено контракт з машинобудівною компанією в Києві.

Однак екскерівник державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили незаконно отримати прибуток за рахунок державного замовлення. Для цього вони штучно завищили вартість замовленої продукції і через підконтрольні комерційні структури вивели отриману «різницю» у тінь.

Завдані збитки державному бюджету від цієї оборудки становлять майже 12 млн грн. Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії службових осіб державного підприємства та учасників «схеми» і блокували її на початку 2023 року.

З того часу проводились експертизи та інші процесуальні дії для збору доказів, необхідних для притягнення винних до відповідальності.

За матеріалами Служби безпеки України та НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства, його бухгалтеру та одному з ключових учасників схеми — керівнику комерційної структури, через яку бюджетні кошти виводились у тінь.

На даний момент керівника комерційної структури затримано у Києві, і вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Також підозру отримали колишній помічник директора державної компанії-підрядника та його спільник, який надав реквізити для обготівковування викрадених грошей.

Ексдиректор державної компанії-підрядника та його головний бухгалтер отримали заочні підозри, оскільки переховуються за кордоном.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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