В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности - злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинские правоохранители разоблачили схему присвоения средств на оборонном контракте – сообщено о подозрении двум должностным лицам госпредприятия и их сообщникам. Подробности сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины и НАБУ собрали достаточную доказательную базу против устроителей еще одной схемы присвоения средств оборонного бюджета Украины. Речь идет о хищении в рамках государственного заказа Минобороны на динамическую защиту для танков ВСУ, имевшего место в марте 2022 года.

Тогда для серийного производства соответствующих комплектующих был заключен контракт с машиностроительной компанией в Киеве.

Однако экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер решили незаконно получить прибыль за счет государственного заказа. Для этого они искусственно завысили стоимость заказанной продукции и через подконтрольные коммерческие структуры вывели полученную разницу в тень.

Нанесенный ущерб государственному бюджету от этой сделки составляет почти 12 млн грн. Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия должностных лиц государственного предприятия и участников схемы и блокировали ее в начале 2023 года.

С тех пор проводились экспертизы и другие процессуальные действия по сбору доказательств, необходимых для привлечения виновных к ответственности.

По материалам Службы безопасности Украины и НАБУ сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых участников схемы - руководителю коммерческой структуры, по которой бюджетные средства выводились в тень.

На данный момент руководитель коммерческой структуры задержан в Киеве, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также подозрение получили бывший помощник директора государственной компании-подрядчика и его сообщник, предоставивший реквизиты для обналичивания похищенных денег.

Эксдиректор государственной компании-подрядчика и его главный бухгалтер получили заочные подозрения, поскольку скрываются за границей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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