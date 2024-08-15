Співробітники газової компанії провели донарахування на суму 462 953 грн і надіслали відповідачу вимогу про погашення.

Українцю після перевірки газового лічильники нарахували штраф. Дергачівський районний суд Харківської області задовольнив позов компанії "Газорозподільні мережі" і зобов'язав їхнього клієнта доплатити за газ 462,9 тис. грн. Крім того, клієнту також доведеться сплатити близько 7 тис. грн як компенсацію судових витрат.

У матеріалах справи зазначено, що українцю було відключено газ за наявності боргу. Він був попереджений, що не має права відновлювати газопостачання самостійно.

Газоспоживаючі прилади абонента були відключені шляхом зварювання через існування боргу. Відповідача було проінформовано про його відповідальність за збереження пломб і попереджено, що у разі самовільного відновлення газопостачання буде здійснено донарахування.

Проте через кілька років було виявлено, що українець самовільно підключив газ. Під час обстеження крану до лічильника працівники "Газорозподільних мереж України" виявили отвір діаметром 10 мм з різьбою на стійці газопроводу. Було складено акт про порушення №000636. Співробітники газової компанії провели донарахування на суму 462 953 грн і надіслали відповідачу вимогу про погашення заборгованості.

Зазначимо, що українцям можуть донарахувати об'єм використаного газу за ряд порушень. Наприклад:

порушення пломби;

несправність лічильника;

втручання в роботу лічильника, зафіксоване під час експертизи;

самовільне підключення до газопостачання, яке не враховується лічильником;

самовільне відновлення газопостачання після його відключення за борги.

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