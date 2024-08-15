Сотрудники газовой компании провели доначисление на сумму 462 953 грн и направили ответчику требование о погашении.

Украинцу после проверки газового счетчики начислили штраф. Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил иск компании "Газораспределительные сети" и обязал их клиента доплатить за газ 462,9 тыс. грн. Кроме того, клиенту также придется оплатить около 7 тыс. грн в качестве компенсации судебных издержек.

В материалах дела отмечено, что украинцу был отключен газ при наличии долга. Он был предупрежден, что не имеет права возобновлять газоснабжение самостоятельно.

Газопотребляющие приборы абонента были отключены путем сварки из-за существования долга. Ответчик был проинформирован о его ответственности за сохранение пломб и предупрежден, что в случае самовольного возобновления газоснабжения будет осуществлен доначисление.

Однако спустя несколько лет было обнаружено, что украинец самовольно подключил газ. При обследовании крана к счетчику работники "Газораспределительных сетей Украины" обнаружили отверстие диаметром 10 мм с резьбой на стойке газопровода. Был составлен акт о нарушении №000636. Сотрудники газовой компании провели доначисление на сумму 462 953 грн и направили ответчику требование о погашении задолженности.

Напомним, что украинцам могут доначислить объем использованного газа за ряд нарушений. Например:

нарушение пломбы;

неисправность счетчика;

вмешательство в работу счетчика, зафиксированное в ходе экспертизы;

самовольное подключение к газоснабжению, не учитываемое счетчиком;

самопроизвольное восстановление газоснабжения после его отключения за долги.

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