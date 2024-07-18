В компанії «Vodafone» прокоментували проблеми, про які наразі повідомляють абоненти цього популярного мобільного оператора.

Немає світла, тож немає зв'язку та інтернету – так коротко можно описати проблеми, з якими зараз зтикаються абоненти мобільних операторів, які діють на території України.

Про свої негаразди повідомляють і клієнти «Vodafone».

Деякі скаржаться на погану якість зв’язку, інші розповідають, що зникає Інтернет.

«Немає світла - Немає зв'язку та інтернету...»,

«Водафон? Що трапилося? Зв'язку ніякого. Навіть швидку допомогу не викликати. Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, смт.Новомиколаївка. Як будете компенсувати за відсутність зв'язку?»,

«Якість зв'язку дуже погана, при відсутності світла інтернету зовсім немає», - пишуть користувачі на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

В компанії «Vodafone» погоджуються, що погіршення якості покриття – це дійсно неприємна ситуація.

«Адже, коли зникає електроживлення у місті, базові станції працюють на вбудованих акумуляторах», - пояснюють в компанії «Vodafone».

На превеликий жаль, підкреслюють в «Vodafone», ці батареї не здатні тримати заряд вічно, тому в певних районах покриття може зникати. В такому випадку абонентам радять звертатися в компанії в особистих повідомленнях, щоб дані про те, де виникають проблеми, були передані відповідальним фахівцям для відновлення мережі.

Також українцям радять скористатись послугою «Національний роумінг», під’єднавшись до доступної мережі в ручному режимі.

Додамо, раніше стало відомо, що Vodafone, Vega та ще 7 українських і 22 європейські оператори підписали спільну заяву про забезпечення доступного роумінгу.

Оператори надалі надаватимуть один одному послуги роумінгу за зниженими цінами, забезпечуючи доступний роумінг для українців за кордоном.

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