Нет света, поэтому нет связи и интернета – так кратко можно описать проблемы, с которыми сейчас сталкиваются абоненты мобильных операторов, действующих на территории Украины.
О своих проблемах сообщают и клиенты «Vodafone».
Некоторые жалуются на плохое качество связи, другие говорят, что исчезает Интернет.
«Нет света - Нет связи и интернета...»,
«Водафон? Что произошло? Связи никакой. Даже скорую помощь не вызвать. Днепропетровская обл., Каменский р-н, пгт.Новониколаевка. Как будете компенсировать за отсутствие связи?»,
"Качество связи очень плохое, при отсутствии света интернета совсем нет", - пишут пользователи на официальной странице Vodafone в Facebook.
В компании Vodafone соглашаются, что ухудшение качества покрытия – это действительно неприятная ситуация.
«Ведь когда исчезает электропитание в городе, базовые станции работают на встроенных аккумуляторах», - объясняют в компании «Vodafone».
К большому сожалению, подчеркивают в Vodafone, эти батареи не способны держать заряд вечно, поэтому в определенных районах покрытие может исчезать. В таком случае абонентам советуют обращаться в компании в личных сообщениях, чтобы данные о том, где возникают проблемы, были переданы ответственным специалистам по восстановлению сети.
Также украинцам советуют воспользоваться услугой Национальный роуминг, подключившись к доступной сети в ручном режиме.
Добавим, ранее стало известно, что Vodafone, Vega и еще 7 украинских и 22 европейских оператора подписали совместное заявление об обеспечении доступного роуминга.
Операторы будут предоставлять друг другу услуги роуминга по сниженным ценам, обеспечивая доступный роуминг для украинцев за рубежом.
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