В телекомунікаційній компанії «Київстар» зробили нову заяву щодо мобільного зв’язку під час відключень електроенергії – що потрібно знати абонентам і що зміниться.

В «Київстар» повідомили абонентам, що буде відбуватись у випадку повномасштабних блекаутів, пише Politeka.net.

В компанії «Київстар» запевняють, що станом на липень на базових станціях вже встановлено 115 тис. нових акумуляторів.

Вони збезпечують роботу базових станцій до 4 годин без зовнішнього живлення.

«Ці літієві акумулятори мають кращі характеристики, що дасть змогу збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії на 4 і більше годин», - наголошують в «Київстар».

Крім того, більше 2 300 генераторів підтримують роботу ключових об'єктів телеком-мережі Київстар у разі зникнення електроенергії.

Найближчим часом компанія планує додатково закупити ще 61 766 літієвих акумуляторів для базових станцій і ще додаткових 848 стаціонарних генераторів, що мають більші потужності порівняно з переносними генераторами.

В «Київстар», готуючись до можливих повномасштабних блекаутів, також розповіли, що у такому разі буде зі зв’язком.

«Усі визначені РНБО критично важливі об'єкти забезпечені генеруючими потужностями для отримання зв'язку протягом щонайменше трьох діб у випадках повномасштабних блекаутів», - підкреслили в «Київстар».

До списку цих критично важливих об’єктів входять гідроелектростанції, опорні лікарні, військові об'єкти тощо.

«Перелік таких об'єктів містить 2038 позицій, і всі вони забезпечені можливістю бути на зв'язку щонайменше три доби», - наголошують у «Київстар».

Нагадаємо, що раніше в Міненерго повідомили, що Україні поки не загрожує масштабний блекаут, однак виключати такий розвиток подій не можна, адже багато залежить від того, чи продовжить Росія завдавати ударів по українській енергетиці, і якої сили вони будуть.

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