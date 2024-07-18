В телекоммуникационной компании «Киевстар» сделали новое заявление относительно мобильной связи во время отключений электроэнергии – что нужно знать абонентам и что изменится.

В «Киевстар» сообщили абонентам, что будет происходить в случае полномасштабных блэкаутов, пишет Politeka.net.

В компании «Киевстар» уверяют, что по состоянию на июль на базовых станциях уже установлено 115 тыс. новых аккумуляторов.

Они обеспечивают работу базовых станций до 4 часов без наружного питания.

«Эти литиевые аккумуляторы имеют лучшие характеристики, что позволит увеличить автономность работы телеком-оборудования без электроэнергии на 4 и более часов», - подчеркивают в «Киевстар».

Кроме того, более 2300 генераторов поддерживают работу ключевых объектов телеком-сети Киевстар в случае исчезновения электроэнергии.

В ближайшее время компания планирует дополнительно закупить еще 61766 литиевых аккумуляторов для базовых станций и еще дополнительных 848 стационарных генераторов, имеющих большие мощности по сравнению с переносными генераторами.

В «Киевстар», готовясь к возможным полномасштабным блэкаутам, также рассказали, что в таком случае будет со связью.

«Все определенные СНБО критически важные объекты обеспечены генерирующими мощностями для получения связи в течение как минимум трех суток в случаях полномасштабных блекаутов», - подчеркнули в «Киевстаре».

Список этих критически важных объектов включает гидроэлектростанции, опорные больницы, военные объекты и т.д.

«Перечень таких объектов содержит 2038 позиций, и все они обеспечены возможностью быть на связи по меньшей мере трое суток», - отмечают в «Киевстар».

Напомним, что ранее в Минэнерго сообщили, что Украине пока не грозит масштабный блекаут, однако исключать такое развитие событий нельзя, ведь многое зависит от того, продолжит ли Россия наносить удары по украинской энергетике, и какой силы они будут.

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