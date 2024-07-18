Магнітні бурі це наслідки сонячної активності, якф можуть впливати не лише на магнітне поле Землі, а й на самопочуття людей.

Геомагнітні бурі, як відомо, класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на техніку і людей.

Як наслідок, техніка може ламатися, а люди відчувають погіршення стану здоров’я. Втома, млявість, безсоння, запаморочення, дратівливість і загалом перепади настрою – все це може бути симптомами того, що ваш організм реагує на магнітну бурю.

Спеціалісти мають низку порад, як найкраще для здоров’я пережити чергову магнітну бурю.

Що не можна робити у дні магнітних бур.

Так, під час магнітних бур варто відмовитись від непомірних фізичних навантажень, шкідливої і жирної їжі. Також краще забути про алкоголь, паління, напої із високим вмістом цукру і кофеїну.

Під час магнітніх бур варто уникати конфліктних ситуацій і стресу. Дехто навіть радить у дні магнітних бур не приймати важливих рішень. Вважається, що в такий нестабільний період може підвести інтуіція, тож справи, які матимуть серйозний вплив на життя, краще відкласти на більш стабільний час.

Під час магнітних бур такж рекомендують не займатися магічними ритуалами і ворожінням. Вважається, що енергетична нестабільність може негативно позначитися на результатах ворожінь і ритуалів. Таким чином їхній результат буде менш точним і оманливим.

Що не можна робити у дні магнітних бур.

Спеціалісти радять у дні магнітних бур проводити більше часу на свіжому повітрі. Здійснювати прогулянки перед сном.

Нагадаємо, що нова магнітна буря у липні очікується 20-21 липня. На щастя, її сила буде помірною.

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