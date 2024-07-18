Геомагнітні бурі, як відомо, класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на техніку і людей.

Як наслідок, техніка може ламатися, а люди відчувають погіршення стану здоров’я. Втома, млявість, безсоння, запаморочення, дратівливість і загалом перепади настрою – все це може бути симптомами того, що ваш організм реагує на магнітну бурю.

Спеціалісти мають низку порад, як найкраще для здоров’я пережити чергову магнітну бурю.

магнітна буря

Що не можна робити у дні магнітних бур.

Так, під час магнітних бур варто відмовитись від непомірних фізичних навантажень, шкідливої і жирної їжі. Також краще забути про алкоголь, паління, напої із високим вмістом цукру і кофеїну.

Під час магнітніх бур варто уникати конфліктних ситуацій і стресу. Дехто навіть радить у дні магнітних бур не приймати важливих рішень. Вважається, що в такий нестабільний період може підвести інтуіція, тож справи, які матимуть серйозний вплив на життя, краще відкласти на більш стабільний час.

Під час магнітних бур такж рекомендують не займатися магічними ритуалами і ворожінням. Вважається, що енергетична нестабільність може негативно позначитися на результатах ворожінь і ритуалів. Таким чином їхній результат буде менш точним і оманливим.

сонце

Що не можна робити у дні магнітних бур.

Спеціалісти радять у дні магнітних бур проводити більше часу на свіжому повітрі. Здійснювати прогулянки перед сном.

Нагадаємо, що нова магнітна буря у липні очікується 20-21 липня. На щастя, її сила буде помірною.

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