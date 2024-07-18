Магнитные бури это последствия солнечной активности, которые могут влиять не только на магнитное поле Земли, но и на самочувствие людей.

Геомагнитные бури как известно, классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на технику и людей.

Как следствие, техника может ломаться, а люди ощущают ухудшение состояния здоровья. Усталость, вялость, бессонница, головокружение, раздражительность и перепады настроения – все это может быть симптомами того, что ваш организм реагирует на магнитную бурю.

Специалисты имеют ряд советов, как лучше для здоровья пережить очередную магнитную бурю.

Что нельзя делать в дни магнитных бурь.

Так, во время магнитных бурь следует отказаться от непомерных физических нагрузок, вредной и жирной пищи. Также лучше забыть об алкоголе, курении, напитках с высоким содержанием сахара и кофеина.

Во время магнитных бурь следует избегать конфликтных ситуаций и стресса. Некоторые даже советуют в дни магнитных бурь не принимать важных решений. Считается, что в такой нестабильный период может подвести интуиция, так что дела, которые будут иметь серьезное влияние на жизнь, лучше отложить на более стабильное время.

Во время магнитных бурь также рекомендуют не заниматься магическими ритуалами и гаданием. Считается, что энергетическая нестабильность может негативно отразиться на результатах гаданий и ритуалов. Таким образом, их результат будет менее точным и обманчивым.

Что нельзя делать в дни магнитных бурь.

Специалисты советуют в дни ​​магнитных бурь проводить больше времени на свежем воздухе. Совершать прогулки перед сном.

Напомним, что новая магнитная буря в июле ожидается 20-21 июля. К счастью, ее сила будет умеренной.

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