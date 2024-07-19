Це бюджетний і перевірений засіб, який врятує рослини на городі чи дачній ділянці від мурах та попелиці.

Попелиця та мурахи швидко розмножуються і можуть стати величезною проблемою в городі чи в саду.

Своїм способом боротьби з попелицею і мурахами поділилася господиня і авторка YouTube-каналу «Городниця з Одеси».

За словами господині, спробувавши цей засіб, вона була приємно здивована.

«Наступного дня я пішла подивитися результати і вони мене, прямо скажемо, приємно здивували - уся попилиця посипалася, а мурахи розбіглись», - розповіла «городниця».

За словами господині, вона залишилася дуже задоволеною результатами дії цього засобу від попелиці і мурах.

«Оскільки постійно шукаю нові й нові засоби для боротьби з попелицею та мурахами. Бо усі ми знаємо, наскільки швидко ці комахи адаптуються до будь-яких препаратів. Отже, цей засіб абсолютно безпечний, він не чинить жодної негативної та пригнічувальної дії на рослини та просто обліплює пагони тоненькою плівочкою, роблячи їх непридатними до поїдання комахами», - розповіла господиня.

Ефективний засіб від попелиці і мурах.

Отже, спосіб приготування цього розчину на 10 літрів від попелиці і комах наступний: беремо 1 л молочної сировотки, далі беремо одну чи дві столові ложки аптечного нашатирю (розчин аміаку 10%). Літр води змішуємо із літром сировотки і розчином аміаку.

«Доливаємо суміш до повного об'єму водою, а далі просто обприскуємо рослини. Краще це робити ближче до вечора, не на сонці... Немає в нашатирю неконкретного дозування. Бо, якщо сировоткадуже кисла то розчину аміаку потрібно більше дві столові ложки, а якщо сировотка зовсім не кисла, то менше», - пояснила «городниця з Одеси».

Ефективний засіб від попелиці і мурах.

Обробляти таким засобом рослини можна хоч щодня. Засіб бореться тільки з одним поколінням шкідників, тож необхідно постійно моніторити стан рослин.

Останні новини України:

Як посадити редиску в липні: виросте ще смачнішою і хрусткою.

Зберете другий врожай редиски і картоплі: що треба посадити у липні.

Листя помідорів скручуються: чому і як можна врятувати врожай.