Это бюджетное и проверенное средство, которое спасет растения на огороде или дачном участке от муравьев и тли.

Тля и муравьи быстро размножаются и могут стать огромной проблемой в огороде или в саду.

Своим способом борьбы с тлей и муравьями поделилась хозяйка и автор YouTube-канала «Огородница из Одессы».

По словам хозяйки, попробовав это средство, она была приятно удивлена.

«На следующий день я пошла посмотреть результаты и они меня, прямо скажем, приятно удивили – вся тля посыпалась, а муравьи разбежались», – рассказала «огородница».

По словам хозяйки, она осталась очень довольна результатами действия этого средства от тли и муравьев.

«Поскольку постоянно ищу новые и новые средства для борьбы с тлей и муравьями. Все мы знаем, насколько быстро эти насекомые адаптируются к любым препаратам. Итак, это средство абсолютно безопасно, оно не оказывает никакого негативного и угнетающего действия на растения и просто облепляет побеги тоненькой пленочкой, делая их непригодными для поедания насекомыми», - рассказала хозяйка.

Эффективное средство от тли и муравьев.

Итак, способ приготовления этого раствора на 10 литров от тли и насекомых следующий: берём 1 л молочной сыворотки, далее берем одну или две столовые ложки аптечного нашатыря (раствор аммиака 10%). Литр воды смешиваем с литром сыворотки и раствором аммиака.

«Доливаем смесь до полного объема водой, а дальше просто опрыскиваем растения. Лучше это делать ближе к вечеру, не на солнце… Нет в нашатыре неконкретной дозировки. Потому что, если сыворотка очень кислая, то раствору аммиака нужно больше двух столовых ложек, а если сыворотка совсем не кислая, то меньше», - объяснила «Огородница из Одессы».

Эффективное средство от тли и муравьев.

Обрабатывать таким средством растения можно хоть ежедневно. Средство борется только с одним поколением вредителей, поэтому необходимо постоянно мониторить состояние растений.

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