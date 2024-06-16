Якщо потерти віск, коли він гарячий, ви можете поширити його на інші частини одягу та погіршити ситуацію. Тож утримайтеся від спокуси побігти до раковини, поки віск ще гарячий, або розмазати його пальцями.

Ви можете дати воску висохнути природним шляхом. Або ви можете покласти кубики льоду на одяг, щоб він швидше висох, або покласти його в морозильну камеру.

Незалежно від того, який підхід ви використовуєте, щоб вивести плями від воску на одязі, ви досягнете кращих результатів, якщо спробуєте видалити віск після того, як він висохне. Це може суперечити вашому інстинкту негайно позбутися плями, але вам не потрібное намагатися видалити віск, поки він гарячий.