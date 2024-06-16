Якщо вам потрібно вивести плями від воску на одязі, натирання або колупання навряд чи допоможе. Однак є кілька досить простих процедур, за допомогою яких ви можете це зробити.
Видалення надлишків воску
Дайте воску висохнути. Незалежно від того, який підхід ви використовуєте, щоб вивести плями від воску на одязі, ви досягнете кращих результатів, якщо спробуєте видалити віск після того, як він висохне. Це може суперечити вашому інстинкту негайно позбутися плями, але вам не потрібное намагатися видалити віск, поки він гарячий.
- Якщо потерти віск, коли він гарячий, ви можете поширити його на інші частини одягу та погіршити ситуацію. Тож утримайтеся від спокуси побігти до раковини, поки віск ще гарячий, або розмазати його пальцями.
- Ви можете дати воску висохнути природним шляхом. Або ви можете покласти кубики льоду на одяг, щоб він швидше висох, або покласти його в морозильну камеру.
Зішкребіть якомога більше воску. Коли віск висохне, зішкрібіть його, перш ніж нагрівати його. Для цього використовуйте тупий ніж або пластикову лопатку.
- Зішкрібіть в напрямку від тіла, щоб не нашкодити собі. Причина, чому ви хочете використовувати тупий ніж, полягає в тому, що більш гострий ніж може легко пробити дірку в одязі.
- Якщо одяг дуже делікатний, як-от шовк, замість цього скористайтеся ложкою та злегка проведіть нею по воску. Не впивайтеся в тканину, інакше ви можете її пошкодити. Ви також можете спробувати використовувати лезо кредитної картки замість тупого ножа.
Як вивести плями від воску праскою
Використовуйте праску, щоб розтопити віск. Ви можете вивести плями від воску на одязі, якщо користуєтеся праскою. Тримайте на слабкому вогні. Ви повинні нагріти віск після того, як ви зішкребте його тупим ножем або ложкою.
- Покладіть поверх одягу паперові рушники або коричневі паперові пакети. Вам може знадобитися періодично замінювати папір, оскільки частина воску відходить. Ви також можете використовувати папір для перекладу або тонку тканину поверх воску.
- Притисніть теплу праску до паперу або тканини. Це перемістить віск з одягу на паперові рушники або пакети. Праска не повинна бути на пару, інакше вона не працюватиме. Ця процедура добре підходить для великих воскових плям. Будьте обережні, щоб не спалити одяг.
- Використовуйте промокальний папір замість паперових рушників на таких тканинах, як фліс або вовна. Інакше у вас можуть залишитися невеликі шматочки паперу, захоплені тканиною.
Нанесіть на білизну засіб для виведення плям перед пранням. Після того, як ви спробували підхід до прасування, скористайтеся засобом для виведення плям перед пранням на одязі перед пранням, щоб видалити з нього будь-який натяк воску або плями.
- Ви хочете випрати одяг у найгарячішій воді, яку тільки можете. Використовуйте відбілювач на одязі, якщо він білий. В іншому випадку використовуйте кольоровий відбілювач. Цей крок є ще важливішим, якщо кольоровий віск потрапив на білий або світлий одяг.
- Не кладіть одяг у сушильну машину, доки не переконаєтеся, що пляма зникла. Інакше спека може закріпити пляму.
- Крім того, виперіть вручну, якщо ви маєте справу з дуже делікатними предметами одягу, або віддайте їх у хімчистку.
Використання альтернативних способів, щоб вивести плями від воску
Спробуйте фен. Якщо у вас немає або ви не хочете використовувати праску, ви можете знайти інші способи нагріти віск достатньо, щоб ви могли його розплавити та вивести плями від воску.
- Покладіть паперові рушники з обох сторін, скористайтеся феном, щоб нагріти місце протягом п’яти секунд і промокнути його паперовим рушником. Цей метод добре підходить для одягу, який, як ви боїтеся, може бути пошкоджений занадто гарячою праскою.
- Можливо, вам доведеться скористатися засобом для виведення плям і випрати одяг, якщо пляма залишилася.
Опустіть одяг в киплячу воду. Занурення одягу у великий чайник з киплячою водою може видалити віск. Хитрість полягає в додаванні харчової соди в окріп.
- Візьміть дуже великий чайник. Закип'ятіть у ній воду. Покладіть у воду 5-6 чайних ложок харчової соди. Опустіть одяг, на якому нанесено віск, у киплячу воду за допомогою палички або стрижня. Приблизно через хвилину віск повинен впасти у воду.
- Опустіть одяг у воду кілька разів. Віск розм’якшиться і впаде в чайник лише близько хвилини. Тримання тканини в окропі надто довго може пошкодити одяг через видалення барвника.
- Для більш делікатного одягу, як-от флісу, ви можете покласти рушник поверх вощеної ділянки та пропрасувати його. Віск вбереться з одягу в рушник. Це дозволить уникнути псування одягу окропом.
Спробуйте рослинне масло або засіб для чищення килимів. Якщо плями невеликі, їх можна видалити рослинним маслом. Нанесіть на віск трохи рослинного масла. Крім того, вам слід зішкребти більшу частину воску, нанести засіб для чищення килимів, почистити його зубною щіткою та почистити одяг у пральній машині.
- Використовуйте паперові рушники, щоб витерти надлишки воску. Виперіть одяг.
- Уникайте сильніших розчинів, таких як розчинник фарби або бензин. Однак ви можете спробувати нанести на пляму невелику кількість спирту на додаток до рослинної олії.
Помістіть одяг у морозилку. Потрібно лише почекати, поки холод не зробить віск крихким. Тоді ви зможете відірвати більшу частину воску.
- Щоб цей процес спрацював, потрібно потримати одяг у морозильній камері лише близько години.
- Можливо, залишилося трохи воску. Якщо є, покладіть ділянку одягу з воском на велику миску та закріпіть її на мисці гумками. Потім залийте віск окропом. Це повинно його розтопити. Виперіть одяг як зазвичай.
- Якщо ви хочете заморозити віск іншим способом, спробуйте спрей для видалення бородавок, щоб швидко та безпечно заморозити його.
Читайте також:
Як вивести плями від чорнила з одягу: кілька дієвих кроків
Як вивести плями від трави з одягу: чотири дієві способи