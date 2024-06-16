Если потереть воск, когда он горячий, вы можете распространить его на другие части одежды и усугубить ситуацию. Итак уберитесь от соблазна побежать к раковине, пока воск еще горяч, или размазать его пальцами.

Вы можете дать воску высохнуть естественным путём. Либо вы можете положить кубики льда на одежду, чтобы он быстрее высох, либо положить его в морозильную камеру.

Независимо от того, какой подход вы используете, чтобы вывести пятна от воска на одежде, вы добьетесь лучших результатов, если попытаетесь удалить воск после того, как он высохнет. Это может противоречить вашему инстинкту немедленно избавиться от пятна, но вам не нужно пытаться удалить воск, пока он горяч.