Если вам нужно вывести пятна от воска на одежде, натирание или ковыряние вряд ли поможет. Однако есть несколько довольно простых процедур, с помощью которых вы можете это сделать.
Удаление излишков воска
Дайте воску высохнуть. Независимо от того, какой подход вы используете, чтобы вывести пятна от воска на одежде, вы добьетесь лучших результатов, если попытаетесь удалить воск после того, как он высохнет. Это может противоречить вашему инстинкту немедленно избавиться от пятна, но вам не нужно пытаться удалить воск, пока он горяч.
- Если потереть воск, когда он горячий, вы можете распространить его на другие части одежды и усугубить ситуацию. Итак уберитесь от соблазна побежать к раковине, пока воск еще горяч, или размазать его пальцами.
- Вы можете дать воску высохнуть естественным путём. Либо вы можете положить кубики льда на одежду, чтобы он быстрее высох, либо положить его в морозильную камеру.
Соскребите как можно больше воска. Когда воск высохнет, соскребите его, прежде чем нагреть его. Для этого используйте тупой нож или пластиковую лопатку.
- Соскребите в направлении от тела, чтобы не навредить себе. Причина, почему вы хотите использовать тупой нож, заключается в том, что более острый, чем может легко пробить дыру в одежде.
- Если одежда очень деликатная, как шелк, вместо этого воспользуйтесь ложкой и слегка проведите ею по воску. Не впивайтесь в ткань, в противном случае вы можете ее повредить. Вы также можете попробовать использовать лезвие кредитной карты вместо тупого ножа.
Как вывести пятна от воска утюгом
Используйте утюг, чтобы растопить воск. Вы можете вывести пятна от воска на одежде, если пользуетесь утюгом. Держите на слабом огне. Вы должны нагреть воск после того, как вы соскоблите его тупым ножом или ложкой.
- Положите поверх одежды бумажные полотенца или коричневые бумажные пакеты. Вам может понадобиться периодически заменять бумагу, поскольку часть воска отходит. Вы также можете использовать бумагу для перевода или тонкую ткань поверх воска.
- Прижмите теплый утюг к бумаге или ткани. Это переместит воск из одежды на бумажные полотенца или пакеты. Утюг не должен быть на пару, иначе он не будет работать. Эта процедура хорошо подходит для больших восковых пятен. Будьте осторожны, чтобы не сжечь одежду.
- Используйте промокальную бумагу вместо бумажных полотенец на таких тканях, как флис или шерсть. Иначе у вас могут остаться небольшие кусочки бумаги, увлеченные тканью.
Нанесите на белье пятновыводитель перед стиркой. После того, как вы попробовали подход к глажке, воспользуйтесь пятновыводителем перед стиркой на одежде перед стиркой, чтобы удалить из него любой намек воска или пятна.
- Вы хотите постирать одежду в самой горячей воде, которую только можете. Используйте отбеливатель на одежде, если он белый. В противном случае используйте цветной отбеливатель. Этот шаг еще важнее, если цветной воск попал на белую или светлую одежду.
- Не кладите одежду в сушильную машину, пока не убедитесь, что пятно исчезло. В противном случае жара может закрепить пятно.
- Кроме того, стирайте вручную, если вы имеете дело с очень деликатными предметами одежды, или отдайте их в химчистку.
Использование альтернативных способов, чтобы вывести пятна от воска
Попытайтесь фен. Если у вас нет или вы не хотите использовать утюг, вы можете найти другие способы нагреть воск достаточно, чтобы вы могли расплавить его и вывести пятна от воска.
- Уложите бумажные полотенца с обеих сторон, воспользуйтесь феном, чтобы нагреть место в течение пяти секунд и промокнуть его бумажным полотенцем. Этот метод хорошо подходит для одежды, которая, как вы боитесь, может быть повреждена слишком горячим утюгом.
- Возможно, вам придется воспользоваться пятновыводителем и постирать одежду, если пятно осталось.
Опустите одежду в кипящую воду. Погружение одежды в большой чайник с кипящей водой может удалить воск. Хитрость заключается в добавлении пищевой соды в кипяток.
- Возьмите очень большой чайник. Вскипятите в ней воду. Уложите в воду 5-6 чайных ложек пищевой соды. Опустите одежду, на которой нанесен воск, в кипящую воду с помощью палочки или стержня. Приблизительно через минуту воск должен упасть в воду.
- Опустите одежду в воду несколько раз. Воск размягчится и упадет в чайник всего около минуты. Содержание ткани в кипятке слишком долго может повредить одежду из-за удаления красителя.
- Для более деликатной одежды, например флиса, вы можете положить полотенце поверх вощеного участка и прогладить его. Воск впитается из одежды в полотенце. Это позволит избежать порчи одежды кипятком.
Попробуйте растительное масло или чистящее средство ковров. Если пятна небольшие, их можно удалить растительным маслом. Нанесите на воск немного растительного масла. Кроме того, вам следует соскоблить большую часть воска, нанести чистящее средство ковров, почистить его зубной щеткой и почистить одежду в стиральной машине.
- Используйте бумажные полотенца, чтобы вытереть излишки воска. Выстирайте одежду.
- Избегайте более сильных растворов, таких как растворитель краски или бензин. Однако вы можете попытаться нанести на пятно небольшое количество спирта в дополнение к растительному маслу.
Поместите одежду в морозилку. Нужно подождать, пока холод не сделает воск хрупким. Тогда вы сможете оторвать большую часть воска.
- Чтобы этот процесс сработал, нужно подержать одежду в морозильной камере всего около часа.
- Возможно, осталось немного воска. Если есть, положите участок одежды с воском на большую миску и закрепите резинками на миске. Затем залейте воск кипятком. Это должно его растопить. Выстирайте одежду как обычно.
- Если вы хотите заморозить воск другим способом, попробуйте спрей для удаления бородавок, чтобы быстро и безопасно заморозить его.
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