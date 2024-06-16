Ви можете змусити цей брудний аркуш для випічки знову сяяти, і хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно використовувати агресивні хімікати, щоб очистити деко. Ось деякі з найкращих порад щодо чищення та інструментів, щоб ваші листи виглядали майже як нові.

Як найкраще очистити деко

Найкращий спосіб очистити деко, який ми спробували, починається з двох продуктів, які, ймовірно, уже є на вашій кухні: харчової соди та білого оцту. Заткніть раковину, наповніть її гарячою водою, а потім додайте по ½ склянки кожного. Харчова сода й оцет живуть на протилежних кінцях шкали pH, тому їх змішування викликає хімічну реакцію, яка вибухне, як шкільний науковий проект. Ось де відбувається магія! Занурте своє брудне деко в воду та дайте йому просочитися протягом 30–60 хвилин, а потім зітріть бруд за допомогою мочалки , шорсткою стороною губки для чищення або сталевою ватою. Сталева шерсть, швидше за все, залишить подряпини на вашому деку, що, на нашу думку, надає йому характеру. Але якщо ви хочете, щоб сліди були менш помітними, робіть скраб рівномірними круговими рухами.

Після полірування всієї поверхні та видалення залишків (це має зайняти кілька хвилин) вам потрібно очистити деко мильним розчином і теплою водою, а потім висушити. Бонус: поєднання харчової соди й оцту також допоможе промити злив раковини, тому що ви точно не робите це досить часто.

Який ще є спосіб очистити деко

Ви також можете використовувати харчову соду з перекисом водню: посипте харчову соду рівним шаром прямо на деко, а потім збризніть її перекисом водню, поки вона не стане вологою. Якщо ви дасте суміші постояти протягом двох годин, вам все одно доведеться докласти певних зусиль, але залиште її на ніч, і скрабування справді не знадобиться. Хімічна реакція між харчовою содою та перекисом водню знищить весь бруд, і вам потрібно буде просто витерти його губкою або зішкребти пластиковим або бамбуковим скребком перед промиванням.

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