Вы можете заставить этот грязный лист для выпечки снова сиять, и хорошая новость состоит в том, что вам не нужно использовать агрессивные химикаты, чтобы очистить противень . Вот некоторые из лучших советов по чистке и инструментам, чтобы ваши письма выглядели почти как новые.

Как лучше очистить противень

Лучший способ очистить противень, который мы попробовали, начинается с двух продуктов, которые, вероятно, уже есть на вашей кухне: пищевой соды и белого уксуса. Заткните раковину, наполните ее горячей водой, затем добавьте по ½ стакана каждого. Пищевая сода и уксус живут на противоположных концах шкалы pH, поэтому их смешивание вызывает химическую реакцию, которая разразится как школьный научный проект. Вот где происходит магия! Опустите свой грязный противень в воду и дайте ему пропитаться в течение 30–60 минут, а затем сотрите грязь с помощью мочалки, шероховатой стороной чистящей губки или стальной ватой. Стальная шерсть, скорее всего, оставит царапины на вашем противне, что, по нашему мнению, придает ему характер. Но если вы хотите, чтобы следы были менее заметны, делайте скраб равномерными круговыми движениями.

После полировки всей поверхности и удаления остатков (это должно занять несколько минут) вам нужно очистить противень мыльным раствором и теплой водой, а затем высушить. Бонус: сочетание пищевой соды и уксуса поможет промыть слив раковины, потому что вы точно не делаете это довольно часто.

Какой еще есть способ очистить противень

Вы также можете использовать пищевую соду с перекисью водорода: посыпьте пищевую соду ровным слоем прямо на противень, а затем сбрызните ее перекисью водорода, пока она не станет влажной. Если вы дадите смеси постоять в течение двух часов, вам все равно придется приложить определенные усилия, но оставьте ее на ночь, и скраб действительно не понадобится. Химическая реакция между пищевой содой и перекисью водорода уничтожит всю грязь, и вам нужно будет просто вытереть ее губкой или соскоблить пластиковым или бамбуковым скребком перед промывкой.

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