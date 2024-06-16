Існують прості та ефективні поради, які можуть допомогти вам очистити морозилку від бруду та запаху.

Рано чи пізно кожній господині доведеться задуматися про те, як очистити морозилку від бруду та запаху. На щастя, є справді хороші поради, які можуть допомогти вирішити цю проблему.

Як очистити морозилку, не розморожуючи її?

Розморозити всю морозильну камеру може бути важким випробуванням, тому ідеально, якщо вам не потрібно цього робити. Ось поради експерта щодо того, як очистити морозилку без розморожування:

Щоб очистити морозилку, не розморожуючи її, вам потрібно вийняти з неї будь-які продукти.

Потім створіть розчин із рівних частин гарячої води та білого оцту та протріть будь-який лід рушником/ганчіркою, змоченим у розчині. (Для правильного очищення лід потрібно розтопити.)

Змочіть тканину з мікрофібри або губку в розчині гарячої води, мила та харчової соди, щоб протерти дверцята, стінки та підлогу морозильника.

Потім переконайтеся, що ви висушили морозильну камеру чистою тканиною з мікрофібри, перш ніж покласти щось назад у морозильну камеру. Це допоможе запобігти утворенню льоду в майбутньому.

Як очистити морозилку

Якщо ви хочете проводити щорічне глибоке очищення морозильної камери, кроки подібні до описаних вище з кількома додатковими кроками.

Вимкніть його: Почніть з відключення морозильної камери. Ніколи не чистіть морозильну камеру під час її роботи, інакше ви можете пошкодити її.

Зберігайте їжу холодною: заморожені продукти зазвичай залишаються замороженими, поки ви чистите морозильну камеру, якщо помістити їх у скриню для льоду або контейнер, вистелений газетами, як-от кошик для білизни, раковину чи ящик. Морозиво та інші продукти, які швидко розморожуються, слід класти в скриню з льодом, поклавши зверху шматочок сухого льоду.

Протріть: за допомогою тканини з мікрофібри протріть полиці та внутрішню частину морозильної камери сумішшю однієї столової ложки харчової соди з літром теплої води або м’яким мильним розчином. Не використовуйте абразивні засоби для чищення, віск для чищення, концентровані миючі засоби, відбілювачі або засоби для чищення, що містять нафту чи пластикові частини, оскільки це може завдати шкоди, застерігає Mummaw.

Очищайте змійовики від пилу: Роджерс рекомендує, щоб змійовики з холодильної та морозильної камери пилососили кожні шість місяців. Брудні змійовики є неефективними, коштують дорожче і можуть швидше зношувати компресор. Очистіть котушки щіткою з довгою ручкою, а потім пропилососіть пил, що осипається. Якщо у вас є домашні тварини, які линяють, або якщо морозильна камера знаходиться в запиленому місці, змійовики, можливо, доведеться чистити частіше. Цей же метод очищення можна використовувати з автономними морозильниками, де змійовики розташовані в передній або нижній частині пристрою, каже Роджерс. Однак, якщо змійовики вбудовані в зовнішній корпус морозильної камери, ви отримаєте пропуск, оскільки вони недоступні.

Перевірте прокладку (гуму, яка ущільнює дверцята): очищуйте та перевіряйте прокладки дверей щороку або за потреби. Очистіть прокладку м’яким мильним розчином, серветкою з мікрофібри та зубною щіткою. Під час чищення перевіряйте, чи немає розривів і дірок.

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