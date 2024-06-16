Есть простые и эффективные советы, которые могут помочь вам очистить морозилку от грязи и запаха.

Рано или поздно хозяйке придется задуматься о том, как очистить морозилку от грязи и запаха. К счастью, есть действительно хорошие советы, которые могут помочь решить эту проблему.

Как очистить морозилку, не размораживая ее?

Разморозить всю морозильную камеру может быть трудным испытанием, потому идеально, если вам не нужно этого делать. Вот советы эксперта о том, как очистить морозилку без размораживания:

Чтобы очистить морозилку, не размораживая ее, вам нужно извлечь из нее какие-либо продукты .

Затем создайте раствор из равных частей горячей воды и белого уксуса и протрите любой лед полотенцем/тряпкой, смоченным в растворе. (Для правильной очистки лед нужно растопить.)

Смочите ткань из микрофибры или губку в растворе горячей воды, мыла и пищевой соды, чтобы протереть дверцу, стенки и пол морозильника .

Затем убедитесь, что вы высушили морозильную камеру чистой тканью из микрофибры, прежде чем положить что-нибудь обратно в морозильную камеру. Это поможет предотвратить образование льда в будущем.

Как очистить морозилку

Если вы хотите проводить ежегодную глубокую очистку морозильной камеры, шаги подобны описанным выше с несколькими дополнительными шагами.

Выключите его: Начните с отключения морозильной камеры. Никогда не чистите морозильную камеру во время работы, иначе вы можете ее повредить.

Храните пищу холодной: замороженные продукты обычно остаются замороженными, пока вы чистите морозильную камеру, если поместить их в сундук для льда или контейнер, выстланный газетами, например корзину для белья, раковину или ящик. Мороженое и другие быстро размораживаемые продукты следует класть в сундук со льдом, положив сверху кусочек сухого льда.

Протрите: с помощью ткани из микрофибры протрите полки и внутреннюю часть морозильной камеры смесью одной столовой ложки пищевой соды с литром теплой воды или мягким мыльным раствором. Не используйте абразивные чистящие средства, воск для чистки, концентрированные моющие средства, отбеливатели или чистящие средства, содержащие нефть или пластиковые части, поскольку это может нанести ущерб, предупреждает Mummaw.

Очищайте змеевики от пыли: Роджерс рекомендует, чтобы змеевики из холодильной и морозильной камеры пылесосили каждые шесть месяцев. Грязные змеевики неэффективны, стоят дороже и могут быстрее изнашивать компрессор. Очистите катушки щеткой с длинной ручкой, а затем пропылесосите осыпающуюся пыль. Если у вас есть линяющие домашние животные, или если морозильная камера находится в запыленном месте, змеевики, возможно, придется чистить чаще. Этот же метод очистки можно использовать с автономными морозильниками, где змеевики находятся в передней или нижней части устройства, говорит Роджерс. Однако, если змеевики встроены в внешний корпус морозильной камеры, вы получите пробел, поскольку они недоступны.

Проверьте прокладку (резина, которая уплотняет дверцу): очищайте и проверяйте прокладки дверей ежегодно или при необходимости. Очистите прокладку мягким мыльным раствором, салфеткой из микрофибры и зубной щеткой. При чистке проверяйте, нет ли разрывов и дыр.

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