Є деякі корисні поради від дрсвідчених господинь, які можуть допомогти вам очистити мікрохвильову піч та насолоджуватися її охайністю.

Якщо вам набридла ваша смердюча брудна мікрохвильовка або ви не знаєте, як видалити всю цю прилиплу їжу, то ми розповімо вам, як швидко та легко очистити мікрохвильову піч, щоб вас більше не турбували такі проблеми. Кілька порад від досвідчених господинь допоможуть вам у цій справі.

Як очистити мікрохвильову піч зсередини лимоном і оцтом

Бризки можуть зробити вашу мікрохвильову піч сумною. Щоб очистити мікрохвильову піч всередині (включно з поворотним столиком), виконайте такі дії:

Змішайте 1 склянку води та скибочки лимона, лайма або апельсина (вичавіть у воду сік із скибочок фруктів) у мисці, придатній для мікрохвильової печі. Або, якщо у вас під рукою є білий або яблучний оцет, змішайте кілька столових ложок і 1 склянку води в мисці, придатній для мікрохвильової печі. Поставте миску в мікрохвильову піч і ввімкніть її на високу потужність на кілька хвилин, поки суміш не закипить і вікно не запариться. Дайте йому охолонути протягом п’яти хвилин, перш ніж відкрити дверцята, потім вийміть чашу та протріть внутрішню частину губкою.

Як очистити мікрохвильову піч зовні за допомогою миючого засобу для посуду та харчової соди

Важливо не лише внутрішнє. Ви можете очистити мікрохвильову піч від плям та жиру за допомогою цих кроків.

Очистіть дверцята повністю — краї, обидві сторони та місце, де вони закривають духовку — губкою, змоченою водою та змоченою невеликою кількістю харчової соди. Протріть вологою ганчіркою або губкою, щоб промити. Очистіть забруднене вікно сумішшю оцту та води 50/50. Промийте і витріть насухо. У разі сильного накопичення жиру та застряглих бризок протріть дверцята мікрохвильової печі універсальним засобом для видалення жиру або сумішшю мильного мила та води. Нанесіть миючий засіб тканиною або губкою, щоб запобігти його потраплянню у вентиляційні отвори. За потреби протріть серветкою, що не дряпається. Так само, щоб уникнути пошкодження, ніколи не розбризкуйте очищувач безпосередньо на електронні елементи керування. Завжди спочатку наносіть засіб для чищення на тканину, а потім протирайте елементи керування.

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