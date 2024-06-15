Есть некоторые полезные советы от дрсвидетельственных хозяек, которые могут помочь вам очистить микроволновку и наслаждаться ее чистоплотностью.

Если вам надоела ваша зловонная грязная микроволновка или вы не знаете, как удалить всю эту прилипшую пищу, то мы расскажем вам, как быстро и легко очистить микроволновку, чтобы вас больше не беспокоили такие проблемы. Несколько советов от опытных хозяек помогут вам по этому делу.

Как очистить микроволновку изнутри лимоном и уксусом.

Брызги могут сделать вашу микроволновку печальной. Чтобы очистить микроволновку внутри (включая поворотный столик), выполните следующие действия.

Смешайте 1 стакан воды и ломтики лимона, лайма или апельсина (выжмите в воду сок из ломтиков фруктов) в миске, подходящей для микроволновки. Или если у вас под рукой есть белый или яблочный уксус, смешайте несколько столовых ложек и 1 стакан воды в миске, пригодной для микроволновки. Поставьте миску в микроволновку и включите ее на высокую мощность на несколько минут, пока смесь не закипит и окно не запарится. Дайте ему остыть в течение пяти минут, прежде чем открыть дверцу, затем извлеките чашу и протрите внутреннюю часть губкой.

Как очистить микроволновку снаружи с помощью моющего средства для посуды и пищевой соды

Важно не только внутреннее. Вы можете очистить микроволновку от пятен и жира с помощью этих шагов.

Очистите дверцу полностью – края, обе стороны и место, где они закрывают духовку – губкой, смоченной водой и смоченным небольшим количеством пищевой соды. Протрите влажной тряпкой или губкой, чтобы промыть. Очистите загрязненное окно смесью уксуса и воды 50/50. Промойте и протрите досуха. При сильном накоплении жира и застрявших брызг протрите дверцу микроволновки универсальным средством для удаления жира или смесью мыльного мыла и воды. Нанесите моющее средство тканью или губкой, чтобы предотвратить его попадание в вентиляционные отверстия. При необходимости протрите не царапающейся салфеткой. Так же, чтобы избежать повреждения, никогда не разбрызгивайте очиститель непосредственно на электронные элементы управления. Сначала наносите чистящее средство на ткань, а затем протирайте элементы управления.

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