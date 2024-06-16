Існує десять найпопулярніших способів, які можуть допомогти вам вивести плями від жиру на вашрму улюбленому одязі.

Якщо ви витрачаєте дорогоцінні сльози на стійкі жирні сліди від плям, тоді вам пора спробувати прості прийоми, які допоможуть вивести плями від жиру на одязі. Більшість масел є напівтвердими або твердими при кімнатній температурі. Тому для усунення жирних плям одяг потрібно прати в теплій воді. Читайте далі, щоб детальніше дізнатися про цей процес.

№1 – Харчова сода найкраще справляється з масляними плямами:

Усе, що вам потрібно, щоб вивести плями від жиру це трохи харчової соди та трохи терпіння. Обережно видаліть надлишки жиру вологою серветкою. Намажте пляму харчовою содою і залиште на цілий день. Використовуйте стару зубну щітку, щоб очистити від харчової соди. Розпиліть забруднену ділянку розведеним розчином води та білого оцту. Обережно промийте ділянку водою з милом, щоб видалити залишки плям.

№ 2 – Трохи мила для посуду допоможе:

Мило для посуду є неймовірно ефективним, коли мова заходить про те, як вивести плями від жиру. Нанесіть щедру кількість мильного засобу на забруднену ділянку, а потім дайте йому постояти пару годин. Прополощіть одяг у мильній воді для остаточного видалення плям.

№3 – Позбутися плям за допомогою крейдяного порошку:

Крейдяний порошок є одним із найкращих способів вивести плями від жиру. Порошок крейди витягує з тканини олію та жир, тим самим полегшуючи процес виведення плями. Однак крейдяний порошок не рекомендується використовувати для затвердіння або великих плям.

№4 – Хірургічний спирт завжди добре працює:

Змивання забруднених ділянок одягу спиртом або медичним спиртом допомагає позбутися олії та жиру від слідів плям. Спирт містить інгредієнти, які допомагають розщеплювати та розчиняти олії в слідах жиру та плям; тому він ефективний для видалення широкого спектру плям, а не лише масляних і жирних плям. Змочіть абсорбуючу тканину спиртом, а потім обережно потріть змоченою спиртом тканиною плями. Плями почнуть повільно зникати, а потім повністю зникнуть, регулярно протираючи плями спиртом.

№5 – Спробуйте трохи арахісового масла:

Чи знаєте ви, що арахісове масло насправді можна використовувати для видалення плям і жирних слідів? Ну, тепер ви знаєте. Арахісове масло утворює абразив, який допомагає вивести плями від жиру.

№6 – Нехай дитяча присипка прийде на допомогу:

Якщо пляма просякнуте маслом, то вам знадобиться лише кілька столових ложок дитячої присипки. Посипте пляму дитячою присипкою і почекайте кілька годин. Порошок вбере жир і звільнить пляму від жиру. Тепер змочіть зубну щітку в мильній воді й обережно потріть пляму змоченою в милі щіткою. Виперіть одяг для остаточного видалення плям і слідів.

№7 – Банка кока-коли творить чудеса:

Газовані безалкогольні напої, такі як Coca-Cola, можуть дуже допомогти, коли справа доходить до видалення жирних плям. Вугільна кислота в коксі працює, щоб позбутися від олії та жиру в плямах. Замочіть пляму в газованій кока-колі на пару годин, щоб пляма висохла. Виперіть одяг з милом і водою в пральній машині, щоб видалити сліди, що залишилися.

№8 – Трохи відбілювача має велике значення:

Якщо ви прагнете видалити плями з важкого одягу та білизни для меблів, ви можете використовувати відбілювач, щоб видалити сліди. Замочіть забруднений одяг розведеним відбілювачем і почекайте кілька годин, поки сліди зникнуть. Переконайтеся, що ви не використовуєте занадто багато відбілювача, оскільки це може призвести до появи помітних відбілених плям.

№9 – Порошок для прання важкої білизни може мати велике значення:

Є деякі пральні порошки для виведення плям , які містять сильні хімічні речовини. Такі хімічні засоби здатні позбутися від найстійкіших масляних і жирних плям. Порошок для прання важкої білизни містить ферменти, які допомагають розщеплювати олію та жир, які потрапили в тканину одягу. Виперіть забруднений одяг у пральній машині з пральним порошком для важких умов, щоб він став чистим і сяючим, як новий.

№10 – Спробуйте Borax, якщо масляна пляма смердить:

Деякі плями не тільки жирні, але й смердять. Обробіть такі плями бурою, щоб позбутися жиру в плямах, а також неприємного запаху. Додайте столову ложку бури у відро теплої води і добре перемішайте, щоб утворився розчин. Замочіть одяг у розчині бури приблизно на півгодини, а потім ретельно виперіть, щоб зробити його чистим.

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