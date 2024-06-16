Якщо ви витрачаєте дорогоцінні сльози на стійкі жирні сліди від плям, тоді вам пора спробувати прості прийоми, які допоможуть вивести плями від жиру на одязі. Більшість масел є напівтвердими або твердими при кімнатній температурі. Тому для усунення жирних плям одяг потрібно прати в теплій воді. Читайте далі, щоб детальніше дізнатися про цей процес.
№1 – Харчова сода найкраще справляється з масляними плямами:
Усе, що вам потрібно, щоб вивести плями від жиру це трохи харчової соди та трохи терпіння. Обережно видаліть надлишки жиру вологою серветкою. Намажте пляму харчовою содою і залиште на цілий день. Використовуйте стару зубну щітку, щоб очистити від харчової соди. Розпиліть забруднену ділянку розведеним розчином води та білого оцту. Обережно промийте ділянку водою з милом, щоб видалити залишки плям.
№ 2 – Трохи мила для посуду допоможе:
Мило для посуду є неймовірно ефективним, коли мова заходить про те, як вивести плями від жиру. Нанесіть щедру кількість мильного засобу на забруднену ділянку, а потім дайте йому постояти пару годин. Прополощіть одяг у мильній воді для остаточного видалення плям.
№3 – Позбутися плям за допомогою крейдяного порошку:
Крейдяний порошок є одним із найкращих способів вивести плями від жиру. Порошок крейди витягує з тканини олію та жир, тим самим полегшуючи процес виведення плями. Однак крейдяний порошок не рекомендується використовувати для затвердіння або великих плям.
№4 – Хірургічний спирт завжди добре працює:
Змивання забруднених ділянок одягу спиртом або медичним спиртом допомагає позбутися олії та жиру від слідів плям. Спирт містить інгредієнти, які допомагають розщеплювати та розчиняти олії в слідах жиру та плям; тому він ефективний для видалення широкого спектру плям, а не лише масляних і жирних плям. Змочіть абсорбуючу тканину спиртом, а потім обережно потріть змоченою спиртом тканиною плями. Плями почнуть повільно зникати, а потім повністю зникнуть, регулярно протираючи плями спиртом.
№5 – Спробуйте трохи арахісового масла:
Чи знаєте ви, що арахісове масло насправді можна використовувати для видалення плям і жирних слідів? Ну, тепер ви знаєте. Арахісове масло утворює абразив, який допомагає вивести плями від жиру.
№6 – Нехай дитяча присипка прийде на допомогу:
Якщо пляма просякнуте маслом, то вам знадобиться лише кілька столових ложок дитячої присипки. Посипте пляму дитячою присипкою і почекайте кілька годин. Порошок вбере жир і звільнить пляму від жиру. Тепер змочіть зубну щітку в мильній воді й обережно потріть пляму змоченою в милі щіткою. Виперіть одяг для остаточного видалення плям і слідів.
№7 – Банка кока-коли творить чудеса:
Газовані безалкогольні напої, такі як Coca-Cola, можуть дуже допомогти, коли справа доходить до видалення жирних плям. Вугільна кислота в коксі працює, щоб позбутися від олії та жиру в плямах. Замочіть пляму в газованій кока-колі на пару годин, щоб пляма висохла. Виперіть одяг з милом і водою в пральній машині, щоб видалити сліди, що залишилися.
№8 – Трохи відбілювача має велике значення:
Якщо ви прагнете видалити плями з важкого одягу та білизни для меблів, ви можете використовувати відбілювач, щоб видалити сліди. Замочіть забруднений одяг розведеним відбілювачем і почекайте кілька годин, поки сліди зникнуть. Переконайтеся, що ви не використовуєте занадто багато відбілювача, оскільки це може призвести до появи помітних відбілених плям.
№9 – Порошок для прання важкої білизни може мати велике значення:
Є деякі пральні порошки для виведення плям , які містять сильні хімічні речовини. Такі хімічні засоби здатні позбутися від найстійкіших масляних і жирних плям. Порошок для прання важкої білизни містить ферменти, які допомагають розщеплювати олію та жир, які потрапили в тканину одягу. Виперіть забруднений одяг у пральній машині з пральним порошком для важких умов, щоб він став чистим і сяючим, як новий.
№10 – Спробуйте Borax, якщо масляна пляма смердить:
Деякі плями не тільки жирні, але й смердять. Обробіть такі плями бурою, щоб позбутися жиру в плямах, а також неприємного запаху. Додайте столову ложку бури у відро теплої води і добре перемішайте, щоб утворився розчин. Замочіть одяг у розчині бури приблизно на півгодини, а потім ретельно виперіть, щоб зробити його чистим.
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