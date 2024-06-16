Существует десять самых популярных способов, которые могут помочь вам вывести пятна от жира на вашу любимую одежду.

Если вы тратите драгоценные слезы на стойкие жирные следы от пятен, тогда вам пора попробовать простые приемы, которые помогут вывести пятна от жира на одежде. Большинство масел являются полужесткими или твердыми при комнатной температуре. Поэтому для устранения жирных пятен одежду нужно стирать в теплой воде. Читайте дальше, чтобы подробнее узнать этот процесс.

№1 – Пищевая сода лучше всего справляется с масляными пятнами:

Все, что вам нужно, чтобы вывести пятна от жира это немного пищевой соды и немного терпения. Осторожно удалите излишки жира влажной салфеткой. Смажьте пятно пищевой содой и оставьте на целый день. Используйте старую зубную щетку для очистки от пищевой соды. Распылите загрязненный участок разбавленным раствором воды и белого уксуса. Осторожно промойте водой с мылом, чтобы удалить остатки пятен.

№ 2 – Немного мыла для посуды поможет:

Мыло для посуды невероятно эффективно, когда речь заходит о том, как вывести пятна от жира. Нанесите щедрое количество мыльного средства на загрязненный участок, затем дайте ему постоять пару часов. Прополощите одежду в мыльной воде для окончательного удаления пятен.

№3 – Избавиться от пятен с помощью мелового порошка:

Меловый порошок является одним из лучших способов вывести пятна от жира. Порошок мела извлекает из ткани масло и жир, тем самым облегчая выведение пятна. Однако меловой порошок не рекомендуется использовать для отверждения или больших пятен.

№4 – Хирургический спирт всегда хорошо работает:

Смывание загрязненных участков одежды спиртом или медицинским спиртом помогает избавиться от масла и жира от пятен. Спирт содержит ингредиенты, помогающие расщеплять и растворять масла в следах жира и пятен; поэтому он эффективен для удаления широкого спектра пятен, а не только масляных и жирных пятен. Смочите абсорбирующую ткань спиртом, затем осторожно потрите смоченной спиртом тканью пятна. Пятна начнут медленно исчезать, а затем полностью исчезнут, регулярно протирая пятна спиртом.

№5 – Попробуйте немного арахисового масла:

Знаете ли вы, что арахисовое масло можно использовать для удаления пятен и жирных следов? Ну теперь вы знаете. Арахисовое масло образует абразив, помогающий вывести пятна от жира.

№6 – Пусть детская присыпка придет на помощь:

Если пятно пропитано маслом, то вам понадобится всего несколько столовых ложек детской присыпки. Посыпьте пятно детской присыпкой и подождите несколько часов. Порошок впитает жир и освободит пятно от жира. Теперь смочите зубную щетку в мыльной воде и осторожно потрите пятно смоченным в миле щеткой. Выстирайте одежду для окончательного удаления пятен и следов.

№7 – Банка кока-коли творить чудеса:

Газированные безалкогольные напитки, такие как Coca-Cola, могут очень помочь, когда дело доходит до удаления жирных пятен. Угольная кислота в коксе работает, чтобы избавиться от масла и жира в пятнах. Замочите пятно в газировке кока-коле на пару часов, чтобы пятно высохло. Вымыть одежду с мылом и водой в стиральной машине, чтобы удалить оставшиеся следы.

№8 – Немного отбеливателя имеет большое значение:

Если вы хотите удалить пятна из тяжелой одежды и белья, вы можете использовать отбеливатель, чтобы удалить следы. Замочите загрязненную одежду разбавленным отбеливателем и подождите несколько часов, пока следы исчезнут. Убедитесь, что слишком много отбеливателя не используется, поскольку это может привести к появлению заметных отбеленных пятен.

№9 – Порошок для стирки тяжелого белья может иметь большое значение:

Есть некоторые стиральные порошки для выведения пятен, содержащих сильные химические вещества. Такие химические средства способны избавиться от самых стойких масляных и жирных пятен. Порошок для стирки тяжелого белья содержит ферменты, помогающие расщеплять масло и жир, попавшие в ткани одежды. Стирайте загрязненную одежду в стиральной машине со стиральным порошком для тяжелых условий, чтобы она стала чистой и сияющей, как новая.

№10 – Попробуйте Borax, если масляное пятно воняет:

Некоторые пятна не только жирные, но и воняют. Обработайте такие пятна бурой, чтобы избавиться от жира в пятнах, а также неприятного запаха. Добавьте столовую ложку буры в ведро теплой воды и хорошо перемешайте, чтобы образовался раствор. Замочите одежду в растворе буры примерно на полчаса, а затем тщательно выстирайте, чтобы сделать ее чистой.

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