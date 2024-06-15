Щоб очистити кухонну раковину, вам потрібно всього лиш скористатися деякими лайфхаками з домашніми продуктами. Читайте далі, щоб зрозуміти, як правильно це зробити.
Як очистити раковину з нержавіючої сталі
- Кислі продукти, відбілювачі та абразивні скрабери можуть змінити обробку мийки з нержавіючої сталі. Намагайтеся не залишати кислу їжу в раковині протягом тривалого часу та уникайте спреїв на основі відбілювача.
- Додайте 1 чайну ложку (4,9 мл) лимонного соку на губку або щітку для чищення, щоб допомогти вивести особливо складні плями та усунути запахи.
- Використовуйте зубну щітку, засіб для миття посуду та гарячу воду, щоб зачистити всі щілини між раковиною та стільницею.
- Намагайтеся уникати використання гарячої води — це може пошкодити покриття з нержавіючої сталі.
Промийте водою та відполіруйте серветкою з мікрофібри. Відполіруйте боки та дно раковини, щоб переконатися, що вона блискуча та чиста. Професіонал з прибирання будинків також рекомендує «додати кілька крапель дитячої олії на тканину з мікрофібри та обережно протерти нержавіючу сталь, щоб додати гарного блиску».
- Нержавіюча сталь сумно відома тим, що виявляє плями від води, тому висушування та полірування області може допомогти видалити їх, перш ніж вони прилипнуть.
- Якщо ви помітили будь-які плями, які ви пропустили під час процесу чищення, розпиліть на них трохи оцту, промийте чистою водою та протріть це місце серветкою з мікрофібри. Це допоможе очистити раковину ще ефективніше.
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