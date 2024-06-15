Щоб очистити кухонну раковину, вам потрібно всього лиш скористатися деякими лайфхаками з домашніми продуктами. Читайте далі, щоб зрозуміти, як правильно це зробити.

Зніміть тримач губки, зливну пробку, щітку для чищення та все, що ви тримаєте на краю раковини. Використовуйте м’яке мило, м’яку тканину та теплу воду, щоб очистити кран, злив і зовнішній край.

Додайте 1 чайну ложку (4,9 мл) лимонного соку на губку або щітку для чищення, щоб допомогти вивести особливо складні плями та усунути запахи.

Використовуйте зубну щітку, засіб для миття посуду та гарячу воду, щоб зачистити всі щілини між раковиною та стільницею.

Намагайтеся уникати використання гарячої води — це може пошкодити покриття з нержавіючої сталі.

Посипте ½ склянки (136 г) харчової соди в раковину. Додайте теплу воду та краплю мильного засобу для посуду на губку або щітку для чищення. Потріть вздовж раковини, працюючи від верхньої частини до дна.Продовжуйте додавати мило та воду за потреби, доки вам не вдасться очистити раковину.

Промийте водою та відполіруйте серветкою з мікрофібри. Відполіруйте боки та дно раковини, щоб переконатися, що вона блискуча та чиста. Професіонал з прибирання будинків також рекомендує «додати кілька крапель дитячої олії на тканину з мікрофібри та обережно протерти нержавіючу сталь, щоб додати гарного блиску».