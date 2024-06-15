Чтобы очистить кухонную раковину, вам нужно всего лишь воспользоваться некоторыми лайфхаками с домашними продуктами. Читайте дальше, чтобы понять, как правильно это сделать.

Снимите держатель губки, сливную пробку, чистящую щетку и все, что вы держите на краю раковины. Используйте мягкое мыло, мягкую ткань и теплую воду, чтобы очистить кран, слив и внешний край.

Добавьте 1 чайную ложку (4,9 мл) лимонного сока на чистую губку или щетку, чтобы помочь вывести особо сложные пятна и устранить запахи.

Используйте зубную щетку, средство для мытья посуды и горячую воду для очистки всех щелей между раковиной и столешницей.

Старайтесь избегать использования горячей воды – это может повредить покрытие из нержавеющей стали.

Посыпьте ½ стакана (136 г) пищевой соды в раковину. Добавьте теплую воду и каплю мыльного средства на губку или щетку для чистки. Потрите вдоль раковины, работая от верхней части до дна.Продолжайте добавлять мыло и воду при необходимости, пока вам не удастся очистить раковину.

Промойте водой и отполируйте салфеткой из микрофибры . Отполируйте бока и дно раковины, чтобы убедиться, что она блестящая и чистая. Профессионал по уборке домов также рекомендует добавить несколько капель детского масла на ткань из микрофибры и осторожно протереть нержавеющую сталь, чтобы добавить хорошего блеска.