Чтобы очистить кухонную раковину, вам нужно всего лишь воспользоваться некоторыми лайфхаками с домашними продуктами. Читайте дальше, чтобы понять, как правильно это сделать.
Как очистить раковину из нержавеющей стали
- Кислые продукты, отбеливатели и абразивные скраберы могут изменить обработку мойки из нержавеющей стали. Старайтесь не оставлять кислую пищу в раковине в течение длительного времени и избегайте спреев на основе отбеливателя.
- Добавьте 1 чайную ложку (4,9 мл) лимонного сока на чистую губку или щетку, чтобы помочь вывести особо сложные пятна и устранить запахи.
- Используйте зубную щетку, средство для мытья посуды и горячую воду для очистки всех щелей между раковиной и столешницей.
- Старайтесь избегать использования горячей воды – это может повредить покрытие из нержавеющей стали.
Промойте водой и отполируйте салфеткой из микрофибры . Отполируйте бока и дно раковины, чтобы убедиться, что она блестящая и чистая. Профессионал по уборке домов также рекомендует добавить несколько капель детского масла на ткань из микрофибры и осторожно протереть нержавеющую сталь, чтобы добавить хорошего блеска.
- Нержавеющая сталь печально известна тем, что обнаруживает пятна от воды, поэтому высушивание и полировка области может помочь удалить их, прежде чем они прилипнут.
- Если вы заметили любые пятна, пропущенные во время процесса чистки, распылите на них немного уксуса, промойте чистой водой и протрите это место салфеткой из микрофибры. Это поможет очистить раковину еще более эффективно.
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