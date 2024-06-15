Ви можете скорисатися деякими порадами від професіоналів, щоб вивести плями від трави з одягу та взуття.

Плями від трави відносно легко вивести кількома простими порадами від професіоналів, оскільки всі вони є природними сполуками. Але головне – діяти швидко, тому що чим довше ви чекаєте, тим важче їх буде позбутися.

Як вивести плями від трави з одягу

Вивести плями від трави з одягу найлегше за допомогою спрею для попередньої обробки. По-перше, переконайтеся, що ви знаєте інструкції по догляду за своїм одягом. Якщо це тканина, як-от бавовна, льон або поліестер, ви можете обробляти та прати її так само, як джинси. Якщо це делікатна тканина, наприклад шовк або вовна, переконайтеся, що ви використовуєте миючий засіб, призначений для делікатних речей, і використовуйте правильний цикл.

Якщо у вас є щось біле, уникайте використання хлорного відбілювача, оскільки він може хімічно реагувати на пляму та погіршити її. Щоб щось повернути до яскраво-білого кольору, використовуйте кисневий відбілювач. Безпечний кисневий відбілювач також добре підійде для видалення плям, що затверділи. Просто змішайте його з гарячою водою відповідно до інструкцій, додайте забруднений одяг і дайте йому замочитися приблизно на годину перед пранням, як зазвичай. Це також підійде для вуличних ковдр, які можна прати.

Як вивести плями від трави на взутті

Практично неможливо уникнути забруднення взуття, незалежно від матеріалу. По-перше, візьміть зубну щітку (не ту, якою ви коли-небудь будете користуватися для своїх зубів!) і трохи теплої води, змішаної з милом для посуду або тим самим безпечним для кольору кисневим відбілювачем. Обережними круговими рухами нанесіть розведений засіб для чищення на пляму та витріть м’якою тканиною або паперовим рушником.

Для тканинного взуття, як-от парусинових кросівок і сітчастих кросівок, ви можете використовувати ту саму попередню обробку та прати їх так само, як і свій одяг, щоб вивести плями від трави.

Як вивести плями від трави з джинсів

Найкращий спосіб видалити плями від трави з ваших улюблених джинсів — це попередня обробка білизни. Спочатку витрусіть одяг, щоб видалити все, що могло залишитися на поверхні тканини. Потім нанесіть засіб для попередньої обробки відповідно до інструкцій і виперіть як зазвичай. Перш ніж сушити джинси, перевірте, чи немає плям. Якщо воно все ще видно, не сушіть їх, оскільки це ще більше закріпить пляму. Нанесіть трохи рідкого прального засобу на пляму, потріть його пальцем або щіткою для прання та знову виперіть.

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