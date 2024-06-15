Вы можете воспользоваться некоторыми советами от профессионалов, чтобы вывести пятна от трав с одежды и обуви.

Пятна от травы относительно легко вывести несколькими простыми советами от профессионалов, поскольку все они являются естественными соединениями. Но главное – действовать быстро, потому что чем дольше вы ждете, тем труднее их будет избавиться.

Как вывести пятна от травы с одежды

Вывести пятна от травы с одежды легче всего с помощью спрея для предварительной обработки. Во-первых, убедитесь, что вы знаете инструкции по уходу за своей одеждой. Если это ткань, например хлопок, лен или полиэстер, вы можете обрабатывать и стирать его так же, как джинсы. Если это деликатная ткань, например шелк или шерсть, убедитесь, что вы используете моющее средство для деликатных вещей и используйте правильный цикл.

Если у вас есть что-то белое, избегайте использования хлорного отбеливателя, поскольку он может химически реагировать на пятно и ухудшить его. Чтобы вернуть что-то к ярко-белому цвету, используйте кислородный отбеливатель. Безопасный кислородный отбеливатель также хорошо подойдет для удаления затвердевших пятен. Просто смешайте его с горячей водой в соответствии с инструкциями, добавьте загрязненную одежду и дайте ему замочиться примерно на час перед стиркой, как обычно. Это также подойдет для уличных одеял, которые можно стирать.

Как вывести пятна от травы на обуви

Практически невозможно избежать загрязнения обуви независимо от материала. Во-первых, возьмите зубную щетку (не ту, которой вы когда-нибудь будете пользоваться для своих зубов!) и немного теплой воды, смешанной с мылом для посуды или тем самым безопасным для цвета кислородным отбеливателем. Осторожными круговыми движениями нанесите разведенное чистящее средство на пятно и протрите мягкой тканью или бумажным полотенцем.

Для тканевой обуви, например парусиновых кроссовок и сетчатых кроссовок, вы можете использовать ту же предварительную обработку и стирать их так же, как и свою одежду, чтобы вывести пятна от травы.

Как вывести пятна от травы с джинсов

Лучший способ удалить пятна от травы с ваших любимых джинсов – это предварительная обработка белья. Сначала вытряхните одежду, чтобы удалить все, что могло остаться на поверхности ткани. Затем нанесите средство для предварительной обработки в соответствии с инструкциями и постирайте как обычно. Прежде чем сушить джинсы, проверьте, нет ли пятен. Если он все еще виден, не сушите их, поскольку это еще больше закрепит пятно. Нанесите немного жидкого стирального средства на пятно, потрите его пальцем или щеткой для стирки и снова постирайте.

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