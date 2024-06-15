Якщо ви хочете почистити свою духовку від жиру, бруду та інших забруднень справді ефективно, то можете скористатися покроковою інструкцією.

Якщо вам вдасться ефективно почистити духовку, це позбавить вас від запахів і диму, які можуть утворюватися від накопичення жиру та їжі. Читайте далі, щоб дізнатися, як почистити духовку правильно, безпечно та без таких важких зусиль, як ви колись думали.

Як почистити духовку харчовою содою та оцтом

Спорожніть духовку та захистіть поверхні

Перед тим, як почистити духовку, зніміть решітки духовки та будь-які предмети, що зберігалися в духовці. Покладіть на підлогу паперові рушники або газети, щоб зібрати краплі.

Змішайте пасту з харчової соди

Змішайте 1/2 склянки харчової соди з 2 столовими ложками води (використовуйте більше або менше) у невеликій мисці, щоб створити пасту для намазування. Змішайте другу порцію, якщо ваша духовка велика.

Викладіть на пасту

Одягніть рукавички та руками або старим пензликом нанесіть пасту на кожну поверхню духовки, включаючи дверцята. Не наносите пасту на будь-які електричні нагрівальні елементи або газові отвори.

Закрийте дверцята і дайте пасті постояти вісім-десять годин.

Обробіть стійки

Помістіть стійки в раковину або ванну та збризніть дистильованим білим оцтом. Посипте суху харчову соду і дайте суміші спінитися.

Коли піноутворення припиниться, наповніть ванну гарячою водою до повного занурення решіток. Дайте їм просочитися протягом восьми-десяти годин.

Тепер потрібно почистити духовку та решітки

Відкрийте духовку та протріть усі поверхні вологою губкою або ганчіркою. Витріть прилиплу їжу меламіновою губкою або збризніть невеликою кількістю оцту та додайте трохи сухої харчової соди, щоб піноутворення послабило бруд

Вийміть решітки з води та протріть губкою, щоб видалити бруд. Просушіть решітки і знову поставте в духовку.

Використовуйте пемзу для спалених шматочків

Використовуйте пемзу для сильно забруднених ділянок, щоб очистити духовку від пригорілих шматочків, не подряпавши поверхню. Переконайтеся, що піч змащена водою, перш ніж скребти пемзою. Пемза може зішкребти вуглецеві відкладення, які зазвичай видаляються за допомогою агресивних хімікатів.

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