Если вы хотите почистить духовку от жира, грязи и других загрязнений действительно эффективно, то можете воспользоваться пошаговой инструкцией.

Если вам удастся эффективно почистить духовку, это избавит вас от запаха и дыма, которые могут образовываться от накопления жира и пищи. Читайте дальше, чтобы узнать, как почистить духовку правильно, безопасно и без таких усилий, как вы когда-либо думали.

Как почистить духовку пищевой содой и уксусом.

Опустите духовку и защитите поверхности

Перед очисткой духовки снимите решетки духовки и любые предметы, хранящиеся в духовке. Уложите на пол бумажные полотенца или газеты, чтобы собрать капли.

Смешайте пасту из пищевой соды

Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с 2 столовыми ложками воды (используйте больше или меньше) в небольшой миске, чтобы создать пасту для намазывания. Смешайте вторую порцию, если ваша духовка велика.

Выложите на пасту

Наденьте перчатки и руками или старой кисточкой нанесите пасту на каждую поверхность духовки, включая дверцу. Не наносите пасту на электрические нагревательные элементы или газовые отверстия.

Закройте дверцу и дайте пасте постоять восемь-десять часов.

Отделайте стойки

Поместите стойки в раковину или ванную и сбрызните дистиллированным белым уксусом. Посыпьте сухую пищевую соду и дайте смеси вспениться.

Когда пенообразование прекратится, наполните ванну горячей водой до полного погружения решеток. Дайте им пропитаться в течение восьми-десяти часов.

Теперь нужно почистить духовку и решетку

Откройте духовку и протрите все поверхности влажной губкой или тряпкой. Вытрите прилипшую пищу меламиновой губкой или сбрызните небольшим количеством уксуса и добавьте немного сухой пищевой соды, чтобы пенообразование ослабило грязь.

Извлеките решетки из воды и протрите губкой, чтобы удалить грязь. Просушите решетки и снова поставьте в духовку.

Используйте пемзу для сожженных кусочков

Используйте пемзу для сильно загрязненных участков, чтобы очистить духовку от пригоревших кусочков, не поцарапав поверхность. Убедитесь, что печь смазана водой, прежде чем скрести пемзой. Пемза может соскоблить углеродные отложения, которые обычно удаляются с помощью агрессивных химикатов.

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