Деякі ефективні способи можуть прийти вам на допомогу, коли ви захочете видалити залишки наклейок з поверхонь.

Інтернет пропонує різні можливі способи, як видалити залишки наклейок за допомогою підручних матеріалів або дорогих складів. Перш ніж використовувати будь-який метод, пам’ятайте: засоби, ефективні для одного продукту, можуть пошкодити інший. Тому вибирайте засіб для чищення, виходячи з матеріалу самої речі.

Як видалити залишки наклейок на скляній поверхні

Залишки клею, залишені на склі або пластику на наклейці або етикетці, можна видалити гарячим повітрям, розчинниками, гасом, спиртом або оцтовою кислотою. Пластик істотно відрізняється за властивостями і може бути чутливий до високих температур і агресивних речовин. Скло є міцним матеріалом і витримує високі температури. Пара розм'якшує клей, і з часом клей слабшає, і наклейка самостійно відділяється від поверхні.

Видалення клею водою. Стакан помістити в ємність з окропом або залити предмет гарячою водою і залишити на 10-15 хвилин. Обережно відірвіть один край етикетки та відклейте всю етикетку разом із клеєм. Видалення клею гарячим повітрям. Щоб краще розм’якшити клей, потримайте поверхню над окропом або обробіть предмет паром. Або нагрійте етикетку феном. Ефект буде той же - клей розплавиться під дією високої температури, і етикетку можна буде легко видалити. Залишки клею можна видалити теплою водою. Видалення клею меламіновою губкою. Залишки клею можна стерти губкою, навіть якщо сліди на поверхні вже давно. Меламінова губка діє як ластик і не пошкоджує поверхню. Змочіть наклейку рідиною та зітріть її губкою. Цей спосіб не рекомендується, якщо поверхня контактує з їжею.

Як видалити залишки наклейок з дерев'яної поверхні Також на дерев’яних поверхнях можна використовувати масла, спиртовмісні засоби, гумки. Видалення клею з дерев'яної поверхні за допомогою олії. Для пофарбованих дерев'яних поверхонь використовуйте рослинну олію: оливкову, арахісову, соняшникову або рапсову. Візьміть паперовий рушник, просочіть його маслом і обробіть липке місце. Дайте рідині вбратися та зніміть клей ножем або іншим предметом. Змийте залишки масла миючим засобом. Крім рослинних олій можна використовувати ефірні масла. Нанесіть кілька крапель на етикетку. Протріть місце серветкою або паперовим рушником. При необхідності повторіть процедуру. Цей метод слід використовувати на прихованих ділянках, оскільки масло залишає сліди. Видалення клею з дерев'яної поверхні за допомогою гумової гумки. Цей метод підходить для багатьох поверхонь і дозволяє видалити залишки клею лише рухом руки, без додаткових засобів. З паперу та картону клей можна видалити за допомогою рідини для зняття лаку. Рідина відмінно справляється з наклейками і цінниками. Однак, головне, не зловживайте ним. Велика кількість засобу для видалення може пошкодити виріб.

Як видалити залишки наклейок зі скляної або пластикової пляшки Якщо ви хочете використовувати тару повторно, корисно знати, як зняти клейку етикетку з пляшки, щоб поверхня виглядала естетично. Існують різні способи зробити це; пропонуємо кілька порад. Як видалити залишки наклейок зі скляної пляшки: помістіть ємність у гарячу воду або нагрійте наклейку феном. Під дією високої температури клей розплавиться, наклейка легко відклеїться від поверхні, а сліди клею можна видалити за допомогою засобу для миття посуду та кухонної губки.

Перед тим, як прибрати клей з пластикової пляшки, з’ясуйте властивості матеріалу. Наприклад, є пластик, який не витримує занадто високу температуру, тому заливати окропом такі ємності не можна. У цьому випадку потримайте її в теплій, але не гарячій воді, можна додати в неї засіб для миття посуду, а потім зніміть наклейку і видаліть її сліди, як описано вище. Як ще можна видалити клей з пляшки? Для цього можна використовувати слабкий оцтовий розчин або спирт. Змочіть вату або губку рідиною, нанесіть склад на поверхню на кілька хвилин і потріть, потім вимийте ємність, як зазвичай. Як зняти липкий шар з наклейки на пляшку, якщо вона довго стоїть? Застарілі сліди клею можна видалити за допомогою ацетону, соди або спеціального розчинника. Використовуючи будь-який продукт, спочатку переконайтеся, що він не пошкодить матеріал.

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