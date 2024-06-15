Якщо ви дозволили підгоріти сковороді або каструлі під час приготування улюбленої страви, не панікуйте, ви можете очистити пригорілу сковороду за допомогою звичайних продуктів, таких як білий оцет, харчова сода, або навіть просто окропом і сіллю.

Як очистити пригорілу сковороду содою

Харчова сода є одним із тих чарівних продуктів, які завжди повинні бути у ваших шафах. Нею можна очистити все на кухні, від дверцят духовки до раковини. Також це продукт, який може допомогти очистити пригорілу сковороду. Все, що вам потрібно зробити, це:

Посипте дно каструлі 4 столовими ложками соди;

Додайте 2 см води до утворення пасти, потім нагрійте до кипіння;

Зніміть каструлю з вогню і залиште на 30 хвилин.

Проведіть губкою по дну каструлі, щоб видалити останні сліди пригорання.

Як очистити пригорілу сковороду білим оцтом

Недорогий і екологічно чистий, білий оцет також є продуктом, який часто виявляється дуже корисним у домашніх умовах. Окрім видалення накипу з чайника чи кавника, він також може легко очистити пригорілу каструлю. Ось процедура:

Налийте 20 мл білого оцту на дно каструлі;

Прогрійте сковороду на повільному вогні 2-3 хвилини, потім зніміть її з плити;

Дайте оцту охолонути.

Акуратно потріть губкою дно каструлі, щоб видалити пригорілі залишки. Ви також можете поєднати білий оцет і харчову соду для ще ефективнішого результату: у цьому випадку налийте 10 мл білого оцту в каструлю, додайте два сантиметри води і доведіть до кипіння. Зніміть каструлю з вогню і додайте дві столові ложки харчової соди. Тепер суміш спіниться. Дайте йому постояти приблизно п’ятнадцять хвилин, потім очистіть дно каструлі губкою.

Як очистити пригорілу сковороду гарячою водою з сіллю

У ваших шафах немає харчової соди чи білого оцту? Іноді все, що вам потрібно, щоб відновити каструлю, це трохи окропу і дрібної солі; тієї самої солі, якою ви приправляєте страви. Щоб очистити пригорілу сковорідку за допомогою цього засобу, вам потрібно лише:

Засипте дно каструлі дрібною сіллю;

Додайте 20 мл води і доведіть до кипіння приблизно 10 хвилин;

Залиште суміш на кілька годин, а то й на ніч;

Злийте солону воду та витріть залишки вологою губкою або тканиною.

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