Очистити холодильник всередині важливо для оптимальної енергоефективності та охолодження, а також для забезпечення здоров’я вас і вашої родини. Протирання полиць, ящиків і внутрішніх стін може допомогти усунути плями та запахи. Це також допомагає видалити спори цвілі або бактерії, які можуть зіпсувати їжу. Не знаєте, як почати? Цей посібник містить практичні поради щодо того, як чистити холодильник і підтримувати його в кращому стані між чистками.

Перед чищенням холодильника вийміть і переберіть продукти

Перед тим, як очистити холодильник всередині, вимкніть живлення (через блок запобіжників) або вийміть прилад з розетки. Потім вийміть усі продукти з холодильника та морозильної камери, помістивши їх у холодильники, щоб усе безпечно зберігалося. Скористайтеся цією можливістю, щоб викинути будь-які зіпсовані або прострочені продукти, а потім дістаньте знімні полиці та ящики. Дайте цим речам нагрітися до кімнатної температури перед пранням.

Глибоко очистіть холодильник м’яким миючим засобом

Щоб очистити холодильник всередині, шукайте неабразивний засіб для чищення, який знежирює та може допомогти знищити цвіль, грибок і мікроби. Ретельно протріть стінки, стелю та дно холодильника очисником, а потім промийте його м’якою вологою тканиною. Зробіть те ж саме з висувними ящиками та полицями, потім повністю висушіть усі поверхні, перш ніж знову встановити полиці та ящики, і перегляньте наш посібник про те, як організувати свій холодильник.

Очистіть також і під холодильником

Якщо вам вдасться очистити холодильник всередині, це допоможе запобігти появі плісняви ​​та неприємних запахів, але важливо також очистити холодильник під холодильником. Регулярне очищення котушок конденсатора може допомогти регулювати температуру в холодильнику та запобігти замерзанню продуктів у вашому холодильнику. Використовуючи спеціальну паличку для чищення, обережно проведіть під днищем холодильника, щоб очистити спіралі конденсатора.

Очистити холодильник зовні теж важливо

Після очищення всередині холодильника приділіть кілька хвилин, щоб очистити дверні ущільнювачі, дверцята та ручки сумішшю м’якого мильного засобу для посуду та води, а потім ретельно все висушити (особливо дверні ущільнювачі). Якщо у вас холодильник із нержавіючої сталі, очистіть дверцята спеціально розробленим засобом для чищення нержавіючої сталі, щоб уникнути розводів або залишків.