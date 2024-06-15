Очистить холодильник внутри важно для оптимальной энергоэффективности и охлаждения, а также для здоровья вас и вашей семьи. Протирка полок, ящиков и внутренних стен может помочь устранить пятна и запахи. Это также помогает удалить споры плесени или бактерий, которые могут испортить пищу. Не знаете как начать? Данное руководство содержит практические советы относительно того, как чистить холодильник и поддерживать его в лучшем состоянии между чистками.

Перед чисткой холодильника извлеките и переберите продукты

Перед тем, как очистить холодильник внутри, выключите питание (через блок предохранителей) или извлеките прибор из розетки. Затем извлеките все продукты из холодильника и морозильной камеры, поместив их в холодильники, чтобы все безопасно хранилось. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы выбросить любые испорченные или просроченные продукты, а затем извлеките съемные полки и ящики. Дайте этим вещам нагреться до комнатной температуры перед стиркой.

холодильник

Глубоко очистите холодильник мягким моющим средством

Чтобы очистить холодильник внутри, ищите неабразивное чистящее средство, которое обезжиривает и может помочь уничтожить плесень, грибок и микробы. Тщательно протрите стенки, потолок и дно холодильника очистителем, затем промойте его мягкой влажной тканью. Сделайте то же с выдвижными ящиками и полками, затем полностью высушите все поверхности, прежде чем снова установить полки и ящики, и просмотрите наше руководство о том, как организовать свой холодильник.

Очистите также и под холодильником

Если вам удастся очистить холодильник внутри, это поможет предотвратить появление плесени и неприятных запахов, но важно также очистить холодильник под холодильником. Регулярное очищение катушек конденсатора может помочь регулировать температуру в холодильнике и предотвратить замерзание продуктов в холодильнике. Используя специальную чистящую палочку, осторожно проведите под днищем холодильника, чтобы очистить спирали конденсатора.

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Очистить холодильник снаружи тоже важно

После очистки внутри холодильника уделите несколько минут, чтобы очистить дверные уплотнители, дверцы и ручки смесью мягкого мыльного средства для посуды и воды, затем тщательно все высушить (особенно дверные уплотнители). Если у вас холодильник из нержавеющей стали, очистите дверцу специально разработанным средством для чистки нержавеющей стали во избежание разводов или остатков.