Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 14 червня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 14 червня.

Ми маємо здатність робити те, що нам потрібно, і радіти своїм досягненням.

День приходить із подарунком від нумерології. Ми отримуємо надихаючу, тиху енергію числа життєвого шляху 7, Шукача.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 14 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута.

Коли життя стає божевільним, за деревами важко побачити ліс.

Це були заплутані кілька тижнів, і тепер ясність починає розсіювати уявний туман, і ви можете бачити світло.

Тепер ви менше боїтеся і маєте розуміння, яке значно полегшує ухвалення рішення про те, чого ви хочете або що вам потрібно в житті.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

У тебе серце, що кровоточить, Телець, і часто люди найкраще описують тебе як старого добряка, тому, коли ти бачиш, що хтось завдає біль, це може не давати тобі спати всю ніч, намагаючись знайти спосіб допомогти.

Ви настільки зосереджені на проблемах інших людей, що упускаєте з уваги свої власні. Чудово робити те, що можеш, але тільки-но ти виконав свою частину роботи, ти маєш відпустити ситуацію і дозволити людям розібратися у своїх власних речах.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Меч.

Так багато варіантів, Близнюки, і зрозуміти, чи варто вам йти праворуч або ліворуч, непросто. Ви розглянули всі можливі варіанти, але це не прояснює для вас ситуацію.

Це той момент, коли вам потрібно перестати ставити запитання та дослідити. Вам доведеться стрибнути обома ногами в одну і подивитися, як піде. Якщо не вийде, змінюйте. А до того часу ви дізнаєтеся про це тільки тоді, коли зробите вибір.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Пентаклею, перевернута.

Двійка Пентаклі говорить про процес змін, і в перевернутому положенні все може бути трохи непередбачуваним.

Ви можете скласти план, а потім Всесвіт підкине вам круту кулю.

Ви не контролюєте усі результати. За лаштунками відбувається безліч речей, які розкриваються тільки у відповідний час.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

У тебе все вийде, Леве?

Ці відносини лише починають виявляти ознаки зростання.

І коли ви починаєте впізнавати один одного такими, якими ви є, це загадковий досвід, повний злетів і падінь.

Ознаки обнадіюють, і тому зберігається надія.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дурень

«Дурень» розповідає про нові починання та хвилювання, яке ви відчуваєте, коли стрибаєте обома ногами і починаєте щось з нуля.

Завжди багато чого пов'язане з новою роботою, пригодами та часом зростання.

Ви турбуєтеся про всі деталі, але не дозволяйте занепокоєнню змушувати вас діяти надто швидко. Приділіть час підготовці та насолоджуйтесь подорожжю.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Мечів.

Ви не з тих, хто наполегливий, Терези, але ваша амбітна сторона починає проявлятися. Ви можете відчути нагоду, коли помітите її, і ваша інтуїція підказує вам, що немає часу чекати.

Не дозволяйте своїй нерішучості перешкодити вам скористатися моментом. У глибині душі ви знаєте, що вам потрібно зробити, тому дійте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута.

Щось блокує ваш потенціал. Чи це брак часу, негативне ставлення чи проблеми вдома, все це заважає вам випробувати ту славу, заради якої ви так старанно працювали.

Ти не безпорадний, Скорпіоне. Використовуйте свою силову сторону, щоб працювати над проблемою та вирішити її.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута.

Страх може бути брехуном, Стрілець. Ви можете вірити речам, які воно представляє, коли все, що ви бачите, це тіні, позбавлені сили у вашому житті.

Зіткнутися зі своїм страхом це те, що ви повинні зробити.

З кожним кроком ви бачитимете, що те, що ви очікували, не станеться, і що ви втратили б таку чудову нагоду, якби вагалися.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Сімка Жезлов – це вміння долати труднощі та не дозволяти речам заважати вам отримувати від життя те, що ви хочете.

Ви стоїте перед стіною, але замість того, щоб піти в обхід і піти кудись ще, життя просить вас навчитися підбиратися на неї та розвивати свій характер.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Зірка, перевернута.

Отже, ви пропустили чудову нагоду, але це не означає, що не з'явиться ще одна.

Не почувайтеся пригніченим. Дайте собі час сумувати, але не надто довго.

Вставай та зустрічай новий день. Продовжуйте намагатись. Прийде щось найкраще.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Успіх прийде до вас, Риби.

Ворог може стати вашим другом. Втрата роботи стане придбанням.

Ваш світ ось-ось перекинеться. З хоч би якими обставинами ви зіткнулися протягом минулого року, вони пройдуть повне коло.

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