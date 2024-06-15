Навіть після закінчення терміну дії, картки продовжать працювати повноцінно, але при оплаті онлайн можуть виникнути проблеми.

Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх карток, включаючи ті, у яких він закінчується. Тепер ці картки будуть дійсними щонайменше до 30 вересня 2024 року. Це рішення було ухвалено у зв'язку з чинним в Україні воєнним станом. Про це повідомили у прес-службі Ощадбанку.

В Ощадбанку зазначили, що продовження терміну дії карток відбувається автоматично для всіх карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Якщо нова картка вже перевипущена, клієнтам пропонують звернутися до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для них час.

Наголошується, що навіть після закінчення терміну дії, картки Ощадбанк продовжать працювати повноцінно. Власники каток Ощадбанк зможуть здійснювати всі необхідні операції, такі як розрахунки у торгово-сервісній мережі та зняття готівки в банкоматах.

Загалом, Ощадбанк вже кілька разів продовжував термін дії своїх старих карток через воєнний стан. Востаннє це відбулося наприкінці 2023 року, коли термін дії карток Ощадбанк було продовжено до 31 березня 2024 року.

Після початку повномасштабної війни в Україні на зняття готівки через банкомати були встановлені ліміти, щоб уникнути її дефіциту. Єдиного ліміту для всіх банків немає – кожен банк встановлює власні обмеження. Однак, українці можуть знімати зі своїх рахунків значні суми за один раз. Наприклад, Ощадбанк дозволяє знімати не більше 50 000 грн на добу.

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