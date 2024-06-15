Даже по истечении срока действия карты продолжат работать полноценно, но при оплате онлайн могут возникнуть проблемы.

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, включая те, в которых он истекает. Теперь эти карты будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года. Это решение было принято в связи с действующим в Украине военным положением. Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

В Ощадбанке отметили, что продление срока действия карт происходит автоматически для всех карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, клиентам предлагают обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для них время.

Отмечается, что даже после окончания срока действия карты Ощадбанк продолжат работать полноценно. Владельцы каток Ощадбанк смогут совершать все необходимые операции, такие как расчеты в торгово-сервисной сети и снятие наличных в банкоматах.

В общем, Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт из-за военного положения. В последний раз это произошло в конце 2023 года, когда срок действия карт Ощадбанк был продлен до 31 марта 2024 года.

После начала полномасштабной войны в Украине на снятие наличных через банкоматы были установлены лимиты во избежание ее дефицита. Единого лимита для всех банков нет – каждый банк устанавливает собственные ограничения. Однако украинцы могут снимать со своих счетов значительные суммы за один раз. К примеру, Ощадбанк позволяет снимать не более 50 000 грн в сутки.

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