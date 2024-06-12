Якщо ви перебуваєте у стосунках з людиною, яка все ще боїться кохання, можливо, настав час показати йому цей астрологічний висновок, чому йому не слід боятися, або, що ще краще, змусити його знову повірити у кохання.

Ось знаки зодіаку, які бояться кохання і розбивають свої серця:

1. БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня)

З усіх знаків зодіаку Близнюки найкраще справляються з розставаннями. Замість того, щоб зациклюватися на минулому та речах, які ви більше не можете контролювати, вам подобається планувати майбутнє та зосереджуватися на речах, які роблять вас щасливими.

Коли справа доходить до серйозних відносин, ви волієте не вступати до них. Ви маєте страх бути обтяженим і не мати можливості вести той авантюрний спосіб життя, яким ви завжди вели. Як тільки ви відчуєте, що готові рухатись далі, ви зробите це без вагань.

2. СТРІЛЕЦЬ (22 листопада – 21 грудня)

Розбите серце для вас не таке неприємне, як для більшості людей. Ви можете бути засмучені кілька днів, але легко підете далі, Стрілець.

Насправді ви спокійніший, коли справа доходить до розлучень. Вам подобається справлятися зі своїм болем та розчаруванням, виходячи на вулицю і добре проводячи час. Коли вам боляче, ви сміятиметеся, намагаючись зберігати оптимізм, поки не забудете все про це.

3. ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Овен, ти найпристрасніший і найжорстокіший із знаків зодіаку. Ви прагнете швидко вступити у відносини і любитимете свого партнера всім, що у вас є. Через це вам буде важко впоратися з розбитим серцем, коли воно таки станеться.

Однак ви вірите, що все відбувається не так. Ви не дозволите горю турбувати вас, тому що знаєте, що люди приходять і йдуть з вашого життя з якоїсь причини. Однак це не зменшує вашого ентузіазму у пошуку кохання. Ви знаєте, що (і хто) краще для вас, і як тільки ви зрозумієте, хто це, вам не буде чого боятися.

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