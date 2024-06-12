Если вы состоите в отношениях с человеком, который все еще боится любви, возможно, пришло время показать ему этот астрологический вывод, почему ему не следует бояться, или, что еще лучше, заставить его снова поверить в любовь.

Вот знаки зодиака , которые боятся любви и разбивают свои сердца:

1. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Из всех знаков зодиака Близнецы лучше всех справляются с расставаниями . Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом и вещах, которые вы больше не можете контролировать , вам нравится планировать будущее и сосредотачиваться на вещах, которые делают вас счастливыми.

Когда дело доходит до серьезных отношений, вы предпочитаете не вступать в них. У вас есть страх быть обремененным и не иметь возможности вести тот авантюрный образ жизни, которым вы всегда вели. Как только вы почувствуете, что готовы двигаться дальше, вы сделаете это без колебаний.

2. СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Разбитое сердце для вас не так неприятно, как для большинства людей. Вы можете быть расстроены несколько дней, но легко пойдете дальше, Стрелец .

На самом деле вы самый спокойный, когда дело доходит до расставаний. Вам нравится справляться со своей болью и разочарованием, выходя на улицу и хорошо проводя время. Когда вам больно, вы будете смеяться, стараясь сохранять оптимизм, пока не забудете все об этом.

3. ОВЕН (21 марта – 19 апреля)

Овен, ты самый страстный и жестокий из знаков зодиака . Вы стремитесь быстро вступить в отношения и будете любить своего партнера всем, что у вас есть. Из-за этого вам будет трудно справиться с разбитым сердцем, когда оно все-таки произойдет.

Однако вы верите, что все происходит не просто так. Вы не позволите горю беспокоить вас, потому что знаете, что люди приходят и уходят из вашей жизни по какой-то причине. Однако это не уменьшает вашего энтузиазма в поиске любви. Вы знаете, что (и кто) лучше для вас, и как только вы поймете, кто это, вам нечего будет бояться.

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