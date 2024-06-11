Гороскоп сьогодні, 11 червня, для всіх знаків Зодіаку складений астрологами.

Слідування своїм серцям сьогодні є практично обов'язковою вимогою!

Овен

21 березня – 19 квітня

Інтуїція тепер ваш найкращий друг, і ви можете поліпшити свою удачу, просто слідуючи за її вібраціями. Добре дати собі простір для спонтанності; Хоча це може бути складно зробити під час напруженого робочого дня, постарайтеся провести деякий час на природі або потішити себе творчим самовираженням. Планети спонукають вас творити сьогодні, навіть якщо ви зазвичай не маєте художніх здібностей. Це може бути картина, торт чи вітальна листівка для близької людини. Не замикайте себе у рамки!

Телець

20 квітня-20 травня

Настав час змахнути пил з павутиння у вашому будинку, переставивши і прикрасивши його на власний розсуд. Можливо, вам якийсь час подобалося облаштування вашого життєвого простору, але раптово Всесвіт запрошує зміни у ваше оточення. Співпрацювати з іншими в цьому питанні розумно, тому, якщо хтось захоче прийти і допомогти, він принесе вам задоволення та сміх під час спільної роботи. Подумайте про те, щоб потім пригостити їх їжею або кавою, щоб подякувати їм і підтримати потік позитивної енергії!

Близнюки

21 травня-20 червня

Атмосфера підходить для того, щоб ви могли продемонструвати свій розум на робочому місці та отримати визнання всіх своїх розумових здібностей. Ваше почуття гордості глибоко пов'язане з вашими комунікативними здібностями та здатністю працювати з іншими. Будьте скромні, зважаючи на день, але усвідомлюйте, що ви заслуговуєте його своїми зусиллями. Ваше фінансове становище зараз також може здаватися більш стабільним, і чим кращим є ваш емоційний стан, тим краще, ймовірно, буде виглядати ваш банківський рахунок.

Рак

21 червня-22 липня

Ви заряджаєтеся всією місячною енергією у повітрі і, можливо, будете змушені шукати нові канали доходу. Дотримуйтесь своїх інстинктів, навіть якщо ви їх не розумієте, тому що ваша віра веде вас до більш простого життя. Хоча зараз ви чутливіші до критики, пам'ятайте, що вам не потрібно міняти себе, щоб відповідати чужому шаблону. Не приймайте близько до серця чиюсь думку, але запитайте себе, чи намагаються вони допомогти, чи проектують власну невпевненість.

Лев

23 липня – 22 серпня

Настав час розіграти свої карти ближче і дозволити собі поки що піти. У вас може бути щось, чого хочуть інші, і їхня ревнощі одночасно підвищує вашу самооцінку і робить вас трохи підозрілим. Усвідомте своє его, тому що ви можете відчути себе особливо гідним і почати зганяти своє розчарування на інших. Подумайте двічі, перш ніж хвалитися або критикувати, і намагайтеся знайти баланс між впевненістю та смиренністю, не відхиляючись надто далеко в той чи інший бік.

Діва

23 серпня-22 вересня

Відносини можуть стати для вас джерелом щедрості та задоволення зараз, і ви з меншою ймовірністю відчуватимете незручність або невпевненість у спілкуванні з іншими. Струни вашого серця міцно прив'язані до людей, яких ви любите, і спогади, які ви залишаєте сьогодні, можуть залишитися з вами на все життя. Особливо, якщо останнім часом ваші зв'язки були зосереджені на фізичній активності чи тривіальних дебатах, перемикання уваги на емоційно залучені та дбайливі взаємодії може зміцнити усі ваші стосунки.

Терези

23 вересня-22 жовтня

Зараз ви носите свої емоції на рукаві, і вам не принесе користі спроба приховати те, що насправді у вас на думці. Вам важко стримати прояви своїх почуттів, коли вони готові вирватися з вас, особливо стосовно друзів та колег. Хоча не рекомендується висловлювати свої думки таким чином, щоб завдати біль іншим, якщо є щось, що вам дійсно потрібно викинути з грудей, то зараз найкращий час.

Скорпіон

23 жовтня-21 листопада

Вся ваша сміливість та вогонь зараз спрямовані на вашу кар'єру, навіть якщо ваше серце може бути десь в іншому місці. Усередині ви мрієте про місця, куди вас приведуть ваші амбітні дії та відданість справі, і це пронизливе бажання реалізувати себе в кар'єрі постійно підживлює вашу пристрасть. Виявивши творчий підхід і поєднавши свої великі мрії з гострою увагою зараз, ви зможете зробити конкретні кроки до кар'єри, яка задовольнить ваше почуття безпеки, так і пригод.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Щось або хтось може турбувати вас сьогодні, хоча це може бути не те чи хтось, на що ви очікуєте. Це не призначено для того, щоб спонукати вас повернутися до токсичних відносин або будь-якої ситуації, але якщо є хтось, кого ви не бачили якийсь час, і хто продовжує з'являтися у ваших думках, можливо, настав час простягнути руку і відновити зв'язок. Попередні інтереси та стосунки повертаються, щоб нагадати вам, що вам у них подобалося.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Будьте обережні, щоб у цей час не стати одержимим чи співзалежним, тому що може бути легко та природно захопитися кимось іншим, повністю забуваючи про себе та інших людей, які важливі для вас! Останнім часом ви можете почуватися пов'язаним з однією людиною, будь то близький друг, брат чи сестра чи романтичний партнер. Докладіть додаткових зусиль сьогодні, щоб висловити свою вдячність іншим людям, які поряд з вами, і ви можете отримати від них можливість у відповідь.

Водолій

20 січня-18 лютого

Можливо, сьогодні ви матимете більше бажання пустити коріння і взяти на себе зобов'язання. Хоча останнім часом ви, можливо, дозволяли речам залишатися плавними і непостійними, тепер вам буде легше стати серйозним, що, як ви знаєте, підходить саме вам. Можливо, вас все ще важко утримати, але ви готові піти ва-банк на ті речі, які, як і раніше, дають вам свободу. Фінансові можливості також стають доступнішими, якщо ви не надто зайняті цими зобов'язаннями!

Риби

19 лютого-20 березня

Дії, які ви почнете зараз, безпосередньо вплинуть на ваше майбутнє, і ви це знаєте. Це переконання допоможе вам бути більш відданим своєму порядку дня. Хоча не завжди легко побачити, що на нас чекає в майбутньому, у вас є більш чітке уявлення про те, яким ви хочете, щоб воно було. Ви самі створюєте свій успіх прямо зараз, тому переконайтеся, що ваше мислення налаштоване на оптимізм та впевненість.

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