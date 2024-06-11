Ряд гривневих купюр, випущених до 2003 року, буде виведено з готівкового обігу з метою оптимізації номінального ряду. Хоча точна дата цього поки що не визначена, гроші можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення. Про це повідомили в НБУ.

Згідно з повідомленням Національного банку України (НБУ), з обігу виводяться купюри різних номіналів, зокрема: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень.

"Ці купюри вже тривалий час вилучаються з обігу і не приймаються під час готівкових розрахунків за товари та послуги", – зазначили в НБУ.

Обмін гривневих банкнот старих зразків (випущених до 2003 року) здійснюється безкоштовно і без обмежень. Обмінюють гроші на банкноти всіх номіналів, які наразі перебувають в обігу. Для цього можна звернутися до Національного банку України за наступними адресами:

Київ: Контрактова пл., 2А

Дніпро: вул. Воскресенська, 13

Львів: вул. Коперника, 4

Одеса: вул. Рішельєвська, 8

Харків: Театральна пл., 1

Хмельницький: вул. Володимирська, 91

Також обмін можна здійснити в уповноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.

Як зазначили в НБУ, вилучення старих банкнот є частиною процесу оптимізації номінального ряду банкнот та монет гривні. Це має підвищити захист та якість грошей, а також зробити готівкові розрахунки більш комфортними та простими.

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