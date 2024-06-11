Ряд гривневых купюр, выпущенных до 2003 года, будут выведены из наличного обращения с целью оптимизации номинального ряда. Хотя точная дата пока не определена, деньги можно будет обменять до конца действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения. Об этом сообщили в НБУ.

Согласно сообщению Национального банка Украины (НБУ), из обращения выводятся купюры разных номиналов, в том числе: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.

"Эти купюры уже длительно изымаются из обращения и не принимаются во время наличных расчетов за товары и услуги", - отметили в НБУ.

Обмен гривневых банкнот старых образцов (выпущенных до 2003 г.) осуществляется бесплатно и без ограничений. Обменивают деньги на банкноты всех находящихся в обращении номиналов. Для этого можно обратиться в Национальный банк Украины по следующим адресам:

Киев: Контрактовая пл., 2А

Днепр: ул. Воскресенская, 13

Львов: ул. Коперника, 4

Одесса: ул. Ришельевская, 8

Харьков: Театральная пл., 1

Хмельницкий: ул. Владимирская, 91

Также обмен можно совершить в уполномоченных банках: Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.

Изъятие старых банкнот является частью процесса оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Это должно повысить защиту и качество денег, а также сделать наличные расчеты более комфортными и простыми.

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