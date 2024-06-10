На цьому тижні з 10 по 16 червня будуть як сприятливі дні, так і такі, що сповнені загроз і небезпеки – що потрібно знати усім Знакам Зодіаку.

Так, серед важливих аспектів тижня, згідно з новим астрологічним прогнозом на 10-16 червня, подія, що станеться вже у понеділок.

«Луна буде йти транзитом по знаку Лев, тож це сприятливий період для проведення часу з дітьми. Будьте відвертими, сміливими, відстоюйте власні бажання та інтереси. Це сприятливий період для тих, хто працює в розважальній індустрії, чудово для самопрезентацій», - розповіла астрологиня і авторка каналу Scorpio.

Прогноз на тиждень з 10 по 16 червня.

Експертка з прогнозів закликала батьків не залишати дітей без нагляду – «через негативну дію квадрата між Марсом та Плутоном».

А от вівторок, 11 червня, стане сприятливим днем для самопрезентацій, виступів, творчої діяльності, для покупок, зустрічей з жінками, для догляду за своїм зовнішнім виглядом.

Однак до 14.00 цього дня варто не поспішати, не метушитися, щоб не наробити помилок.

«Напруга зростає через квадрат між Марсом та Плутоном, тому будьте обережнішими та готовими до всіляких несподіванок, уникайте місця скупчень людей та конфліктів», - попередила астрологиня.

А вже після 21.00 ввімкнеться аварійний Уран, що може принести підвищену знервованість та небезпеку з неба. Можливі проблеми з електрикою та зі сном.

12 червня, в середу, Меркурій утворить квадрат з Сатурном, що, за словами астрологині, може привести до затримок у дорозі та подорожах, проблем з технікою, складнощів у взаєморозумінні. Це невдалий час для реалізації своїх амбіцій.

Прогноз на тиждень з 10 по 16 червня.

Четвер, 13 червня, стане сприятливим днем для повсякденних справ, але свої плани, можливо, доведеться змінити.

«Вечір може принести песимізм та поганий настрій, незадоволення собою, своїм зовнішнім виглядом, стосунками, фінансами», - каже астрологиня і радить не накручувати себе, зайнятись улюбленим хобі.

У п’ятницю, 14 червня, можливі розчарування, поганий настрій, неправильне бачення реальності, конфлікти і проблеми у взаєминах з жінками.

«З'єднання Сонця та Меркурія може принести цікаві ідеї та пропозиції, над якими варто подумати. Цього дня Луна з'єднається з Ліліт, тож можлива стурбованість з приводу здоров'я...», - розповіла астрологиня і авторка каналу з прогнозами.

Вихідні пройдуть під впливом Венери.

Так, субота, 15 червня, є дуже сприятливим днем для активної діяльності, участі у великих проектах, для подорожей та зустрічей. День обіцяє бути вдалим для тих, хто займається бізнесом.

«У суботу нас очікує чудовий настрій (нарешті, після такого тижня). Цей день може принести зустрічі з давніми друзями чи родичами, тобто з людьми з минулого», - каже астролог.

Прогноз на тиждень з 10 по 16 червня.

А от 16 червня, неділя, стане доволі неоднозначним днем, оскільки Венера та Меркурій знаходяться у стані інгресії та, водночас, на небі утворюється кілька інших важливих конфігурацій.

«Серед них особливо виділяється опозиція між Нептуном та Ліліт. Цей аспект буде діяти протягом цілого місяця. Аспект очищення через страждання, сльози, через молитви, через воду. Це час, коли з допомогою молитви, святої води, духовних практик можна подолати будь-які спокуси», - розповіла експертка.

Також цього дня та наступні потрібно остерігатися отруєнь, вірусних захворювань, потрібно дотримуватись правил поводження на воді, остерігатися обманів та самообманів. Хтось може опинитися перед необхідністю зробити якийсь вибір.

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