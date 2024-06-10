На этой неделе с 10 по 16 июня будут как благоприятные дни, так и полные угроз и опасностей – что нужно знать всем Знакам Зодиака.

Так, среди важных аспектов недели, согласно новому астрологическому прогнозу на 10-16 июня, событие, которое произойдет уже в понедельник.

«Луна будет идти транзитом по знаку Лев, так что это благоприятный период для проведения времени с детьми. Будьте откровенны, смелы, отстаивайте собственные желания и интересы. Это благоприятный период для тех, кто работает в развлекательной индустрии, отлично для самопрезентаций», - рассказала астролог и автор канала Scorpio.

Прогноз на неделю с 10 по 16 июня.

Эксперт по прогнозам призвала родителей не оставлять детей без присмотра – «из-за негативного действия квадрата между Марсом и Плутоном».

А вот вторник, 11 июня, станет благоприятным днем ​​для самопрезентаций, выступлений, творческой деятельности, для покупок, встреч с женщинами, для ухода за своим внешним видом.

Однако до 14.00 в этот день стоит не спешить, не суетиться, чтобы не совершить ошибок.

«Напряжение растет из-за квадрата между Марсом и Плутоном, поэтому будьте осторожнее и готовы к всяческим неожиданностям, избегайте места скоплений людей и конфликтов», - предупредила астрологиня.

А уже после 21:00 включится аварийный Уран, что может принести повышенную нервозность и опасность с неба. Возможны проблемы с электричеством и сном.

12 июня, в среду, Меркурий образует квадрат с Сатурном, что, по словам астролога, может привести к задержкам в пути и путешествиях, проблемам с техникой, сложностям во взаимопонимании. Это неудачное время для реализации своих амбиций.

Прогноз на неделю с 10 по 16 июня.

Четверг, 13 июня, станет благоприятным днем ​​для повседневных дел, но свои планы, возможно, придется изменить.

«Вечер может принести пессимизм и плохое настроение, недовольство собой, своим внешним видом, отношениями, финансами», - говорит астролог и советует не накручивать себя, заняться любимым хобби.

В пятницу, 14 июня, возможны разочарования, плохое настроение, неправильное видение реальности, конфликты и проблемы во взаимоотношениях с женщинами.

«Соединение Солнца и Меркурия может принести интересные идеи и предложения, над которыми следует подумать. В этот день Луна соединится с Лилит, так что возможна обеспокоенность по поводу здоровья...», - рассказала астролог и автор канала с прогнозами.

Выходные пройдут под влиянием Венеры.

Так, суббота, 15 июня, очень благоприятный день для активной деятельности, участия в крупных проектах, для путешествий и встреч. День обещает быть удачным для тех, у кого есть бизнес.

«В субботу нас ожидает отличное настроение (наконец, после такой недели). Этот день может принести встречи с друзьями или родственниками, то есть с людьми из прошлого», - говорит астролог.

Прогноз на неделю с 10 по 16 июня.

А вот 16 июня, воскресенье, станет довольно неоднозначным днем, поскольку Венера и Меркурий находятся в состоянии ингрессии и одновременно на небе образуется несколько других важных конфигураций.

«Среди них особенно выделяется оппозиция между Нептуном и Лилит. Этот аспект будет действовать в течение месяца. Аспект очищения через страдания, слезы, через молитвы, через воду. Это время, когда с помощью молитвы, святой воды, духовных практик можно преодолеть любые соблазны», - рассказала эксперт.

Также в этот день и последующие нужно остерегаться отравлений, вирусных заболеваний, нужно соблюдать правил на воде, остерегаться обманов и самообманов. Кто-то может оказаться перед необходимостью сделать какой-то выбор.

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