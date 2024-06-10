Одна з важливий астроподій на цьому тижні з 10 по 16 червня бути мати силу протягом наступних двох тижнів, загострить існуючі протиріччя та конфлікти, створить напружену атмосферу, призведе до проблем.

Починається новий тиждень червня, астрологиня склала прогноз і попередила, що станетсья вже найближчим часом.

Так, за словами астрологині і авторки каналу «Scorpio», 11 червня відбудеться важливий і напружений аспект - точна квадратура між Марсом та Плутоном.

Він буде діяти приблизно протягом наступних двох тижнів, загострюючи існуючі протиріччя та конфлікти, щось руйнуючи, створюючи напружену атмосферу, підвищену емоційність, проблеми з технікою та електроприладами. Також астрологиня попередила про можливі проблеми на роботі.

«Це період, коли "коса нашла на камінь", коли сильніший домінує над слабшим, коли енергія працює імпульсами та поштовхами», - уточнила експертка з прогнозів.

Під час дії цього аспекта астрологиня радить намагатися правильно розподіляти свої зусилля, не перевтомлюватись, знаходити час на відпочинок.

«Пам'ятайте, що не завжди все буде відбуватися по плану, що у ваші справи можуть втручатись обставини непередбачуваної сили, тож у своєму розпорядку дня майте трохи вільного часу на випадок чогось екстреного», - радить експертка.

Також астрологиня радить представникам різних Знаків Зодіаку обмежити заняття спортом, особливо, силовими навантаженнями, оскільки зростають ризики пошкодити спину. Також слід уникати натовпів.

«Не поспішайте. Намагайтесь поступатись, не тисніть на оточуючих. Віддавайте перевагу жіночому товариству», - каже астролог.

Також експертка закликає дотримуватись правил ПДР і бути обережними з вогнем, з металевими предметами.

«обто, загалом, будьте обережнішими, оскільки зростає травматизм. У цей період треба берегти серцево-судинну систему, слідкувати за тиском», - попередила астрологиня.

Однак, каже експертка і авторка каналу, це сприятливий період для зміни побутової чи іншої техніки, способу життя, стратегії поведінки, напряму діяльності, розвантаження.

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