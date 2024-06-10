Одно из важных астрособытий на этой неделе с 10 по 16 июня будет иметь силу в течение следующих двух недель, обострит существующие противоречия и конфликты, создаст напряженную атмосферу, приведет к проблемам.

Начинается новая неделя июня, астролог составила прогноз и предупредила, что произойдет уже в ближайшее время.

Так, по словам астролога и автора канала Scorpio, 11 июня состоится важный и напряженный аспект - точная квадратура между Марсом и Плутоном.

Он будет действовать примерно в течение двух недель, обостряя существующие противоречия и конфликты, что-то разрушая, создавая напряженную атмосферу, повышенную эмоциональность, проблемы с техникой и электроприборами. Также астролог предупредила о возможных проблемах на работе.

"Это период, когда "коса нашла на камень", когда сильный доминирует над тем, кто слабее, когда энергия работает импульсами и толчками", - уточнила эксперт по прогнозам.

Во время действия этого аспекта астролог рекомендует стараться правильно распределять свои усилия, не переутомляться, находить время на отдых.

«Помните, что не всегда все будет происходить по плану, что в ваши дела могут вмешиваться обстоятельства непредсказуемой силы, так что в своем распорядке дня имейте немного свободного времени на случай чего-то экстренного», - советует эксперт.

Также астролог советует представителям разных Знаков Зодиака ограничить занятия спортом, особенно силовыми нагрузками, поскольку растут риски повредить спину. Также стоит избегать столпотворений.

"Не спешите. Старайтесь уступать, не давите на окружающих. Отдавайте предпочтение женскому обществу», – говорит астролог.

Также эксперт призывает соблюдать правила ПДД и быть осторожными с огнем, с металлическими предметами.

«В общем, будьте осторожнее, поскольку растет травматизм. В этот период нужно беречь сердечно-сосудистую систему, следить за давлением», – предупредила астрологиня.

Однако, говорит эксперт и автор канала, это благоприятный период для смены бытовой или другой техники, образа жизни, стратегии поведения, направления деятельности, разгрузки.

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