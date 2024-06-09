Очистити раковину - зовсім не складне завдання, адже для його виконання потрібно всього лиш кілька хвилин вашого часу та продукт з полички.
Видалення бруду
Вийміть весь посуд і промийте раковину. Щоб очистити раковину, почніть зі свіжої палітри. Вийміть будь-який брудний посуд, який може бути в раковині, і промийте всю раковину прохолодною водою. Переконайтеся, що у зливному отворі не застрягли шматки їжі.
Якщо у вашій раковині багато залишків їжі, бризніть на неї трохи миючого засобу, перш ніж промивати її.
Посипте шаром харчової соди всю раковину. Використовуйте велику кількість харчової соди, щоб покрити всю раковину. Переконайтеся, що боки раковини, а також дно. Якщо ви бризкаєте занадто багато в якусь область, обережно протріть пальцями навколо раковини.
- Струсіть коробку з харчовою содою прямо над раковиною або скористайтеся ложкою, щоб набрати її потроху і посипати її навколо.
Протріть харчову соду губкою круговими рухами. Використовуйте вологу губку, щоб обережно втерти харчову соду в раковину. Дотримуйтеся напрямку зерна вашої раковини. Харчова сода має помірний абразив, тому очищатиме, не дряпаючи нічого. Обов’язково почистіть кожен дюйм вашої раковини, інакше ви можете залишити смуги.
- Ви можете використовувати ганчірку замість губки, якщо ви боїтеся подряпати раковину абразивним матеріалом.
Порада: використовуйте зубну щітку, щоб потрапити в важкодоступні стінки та краї раковини.
Полийте оцтом всю раковину. Оцет вступить у реакцію з харчовою содою та утворить піну. Оцет розчиняє харчову соду та будь-який жир або бруд, які вона зібрала, полегшуючи змивання в каналізацію. Налийте стільки оцту, щоб розчинити всю харчову соду та очистити раковину.
Харчова сода та оцет не засмітять каналізацію.
Промийте раковину теплою водою. Використовуйте змішувач раковини, щоб змити весь оцет і харчову соду в каналізацію. Тепла вода допоможе харчовій соді ще більше розчинитися. Якщо у вас є подовжувач змішувача, використовуйте його, щоб промити всю раковину. В іншому випадку використовуйте чашку, щоб налити воду на всю раковину.
- Якщо оцет або харчова сода засохнуть на раковині, це може залишити смуги.
Витріть раковину чистою тканиною. Протріть все всередині, щоб переконатися, що вам вдалося очистити раковину. Перевірте, чи не залишилося смуг або брудних плям, на які можна знову застосувати харчову соду. Ваша раковина залишатиметься чистою щонайменше 2 тижні.
- Якщо ви хочете надати блиску вашій раковині з нержавіючої сталі, протріть її скибочкою лимона, коли вона висохне.
Замочіть дренажні кришки в харчовій соді та оцті на 15 хвилин. Зливні кришки також можуть бути покриті залишками їжі та брудом. Змішайте 1 склянку (240 мл) білого оцту та 1 столову ложку (14,4 г) харчової соди у великій мисці. Занурте зливні кришки в суміш і дайте їм просочитися. Змийте їх теплою водою і висушіть чистим рушником.
- Суміш оцту та харчової соди спочатку піниться. Поставте свою миску в раковину, щоб зібрати краплі, які можуть виникнути.
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