Щоб очистити раковину, почніть зі свіжої палітри. Вийміть будь-який брудний посуд, який може бути в раковині, і промийте всю раковину прохолодною водою. Переконайтеся, що у зливному отворі не застрягли шматки їжі.

Якщо у вашій раковині багато залишків їжі, бризніть на неї трохи миючого засобу, перш ніж промивати її.