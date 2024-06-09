Очистить раковину – совсем не сложная задача, ведь для его выполнения нужно всего несколько минут вашего времени и продукт с полочки.
Выньте всю посуду и промойте раковину.
Чтобы очистить раковину, начните со свежей палитры. Извлеките любую грязную посуду, которая может быть в раковине, и промойте всю раковину прохладной водой. Убедитесь, что в сливном отверстии не застряли куски пищи.
Если в вашей раковине много остатков пищи, брызните на нее немного моющего средства, прежде чем промывать ее.
Посыпьте слоем пищевой соды всю раковину.
Используйте большое количество пищевой соды, чтобы покрыть всю раковину.
Убедитесь, что бока раковины, а также дно. Если вы брызгаете слишком много в какую-нибудь область, осторожно протрите пальцами вокруг раковины.
- Стряхните коробку с пищевой содой прямо над раковиной или воспользуйтесь ложкой, чтобы набрать ее понемногу и посыпать ее вокруг.
Протрите пищевую соду губкой круговыми движениями.
Используйте влажную губку, чтобы осторожно втереть пищевую соду в раковину.
Следуйте направлению зерна вашей раковины. Пищевая сода имеет умеренный абразив, поэтому будет очищать, не царапая ничего. Обязательно почистите каждый дюйм вашей раковины, в противном случае вы можете оставить полосы.
- Вы можете использовать тряпку вместо губки, если вы боитесь поцарапать раковину абразивным материалом.
Совет: используйте зубную щетку для попадания в труднодоступные стенки и края раковины.
Полейте уксусом всю раковину.
Уксус вступит в реакцию с пищевой содой и образует пену. Уксус растворяет пищевую соду и любой жир или грязь, которую она собрала, облегчая смывание в канализацию. Налейте столько уксуса, чтобы растворить всю пищевую соду и очистить раковину.
Пищевая сода и уксус не засорят канализацию.
Промойте раковину теплой водой.
Используйте смеситель раковины, чтобы смыть весь уксус и пищевую соду в канализацию. Теплая вода поможет пищевой соде еще больше раствориться. Если у вас есть удлинитель смесителя, используйте его, чтобы промыть всю раковину. В противном случае используйте чашку, чтобы налить воду на всю раковину.
- Если уксус или пищевая сода засохнут на раковине, это может оставить полосы.
Вытрите раковину чистой тканью.
Протрите все внутри, чтобы убедиться, что вам удалось очистить раковину. Проверьте, не осталось ли полос или грязных пятен, на которые можно снова применить пищевую соду. Ваша раковина будет оставаться чистой не менее 2 недель.
- Если вы хотите придать блеск вашей раковине из нержавеющей стали, протрите ее ломтиком лимона, когда она высохнет.
Замочите дренажные крышки в пищевой соде и уксусе на 15 минут.
Сливные крышки также могут быть покрыты остатками еды и грязью. Смешайте 1 стакан (240 мл) белого уксуса и 1 столовую ложку (14,4 г) пищевой соды в большой миске. Окуньте сливные крышки в смесь и дайте им пропитаться. Смойте их теплой водой и высушите чистым полотенцем.
- Смесь уксуса и пищевой соды сначала пенится. Поставьте миску в раковину, чтобы собрать капли, которые могут возникнуть.
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