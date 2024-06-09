Чтобы очистить раковину, начните со свежей палитры. Извлеките любую грязную посуду, которая может быть в раковине, и промойте всю раковину прохладной водой. Убедитесь, что в сливном отверстии не застряли куски пищи.

Если в вашей раковине много остатков пищи, брызните на нее немного моющего средства, прежде чем промывать ее.