В Україні відбулися зміни в цінах на овочі та сезонні ягоди, які виходять до щоденного раціону. Розглянемо, скільки сьогодні коштують ці продукти і що спричинило такі зміни. Про це повідомляє EastFruit.

Ціни на ранню білокачанну капусту втратили з 6-10 гривень за кілограм, тоді як ціни на торішню капусту впали з 8-10 гривень за кілограм до 6-10 гривень за кілограм.

Експерти відзначають, що зміни торкнулися також молодої картоплі, моркви та полуниці. Через підвищення попиту на столовий буряк, продавці були змушені знизити ціну з 60-65 гривень за кілограм до 50-55 гривень за кілограм. Ціна минулорічного буряка залишилася стабільною на рівні 28-30 гривень за кілограм. Вартість молодої картоплі тепер становить у середньому 35 гривень за кілограм, що на 5 гривень менше, ніж минулого тижня. При цьому, ціна на торішню картоплю зросла. Ціни на моркву також знизилися: рання морква подешевшала від 60 гривень за кілограм до 55 гривень за кілограм, а минулорічна зараз коштує 16-23 гривні за кілограм.

Зміни торкнулися і тепличних овочів. Через скорочення обсягів пропозицій ціни на томаті значно зросли з 50-110 гривень за кілограм до 70-110 гривень за кілограм. Огірки також подорожчали: їхня ціна піднялася з 25-28 гривень за кілограм до 32-43 гривень за кілограм. На користь від томатів та огірків ціна на солодкий перець приємно здивувала покупців, втративши зі 160-175 гривень за кілограм до 110-115 гривень за кілограм.

Завдяки сприятливим погодним умовам та активному дозріванню ягід, ціни на приємну суницю втратили з 60-100 гривень за кілограм до 60-65 гривень за кілограм. На ринку оптових поставок вітчизняної черешні, що розширило цінову функцію на цю ягоду: тепер її можна придбати за 80-180 гривень за кілограм ринку, замість додаткових 130-140 гривень за кілограм.

Ціна на груші трохи зросла: минулого тижня їх можна було купити за 45-50 гривень за кілограм, а тепер вони коштують 50-70 гривень за кілограм.

На ринку також з'явилася перша лохіна, яка коштує 400-420 гривень за кілограм, а свіжу малину можна придбати за 380-400 гривень за кілограм. Розпочався сезон кавунів, їхня ціна становить 35-38 гривень за кілограм, а любителі їжі можуть придбати цей фрукт за 50-80 гривень за кілограм.

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