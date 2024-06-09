Наші знаки зодіаку багато в чому залежать від нашої особистості, у тому числі від нашого типу творчості.

Неважко розглянути кореляцію між творчістю, астрологією та знаками зодіаку.

Кожна людина має творчий розум або здатна мислити творчо, навіть якщо вона не знає, як отримати до неї доступ, або не вважає себе такою.

Ніхто не обмежений одним способом творчого мислення, і важливо розуміти, що ви творча людина і мати уявлення про те, який творчий потенціал у вас може бути.

ОВЕН: розум, зосереджений на тілі

Овен найкраще виявляє творче мислення, коли рухається. Будь-який вид фізичної активності, такий як біг, заняття спортом, походи чи навіть близькість, допомагає їм надихнутися.

Овни думають набагато краще, коли вони рухаються, а не сидячи за столом. Фізична активність допомагає їм активізуватися і надихатися, і деякі з їхніх найкращих ідей спадають на думку, коли їхні тіла зазнають фізичних навантажень.

ТЕЛЬЦЬ: Терплячий розум

Тільці найкраще думають, коли вони не поспішають і не перебувають під будь-яким тиском. Якщо вони можуть не поспішати з роздумами, вони зможуть знайти найкращі рішення проблем чи творчі ідеї.

Допомагає те, що вони можуть бути надзвичайно зосередженими та терплячими. Вони знають, що згодом нагородять їх нестандартним мисленням і що велике мистецтво не можна поспішати.

БЛИЗНЮКИ: Вербальний розум

Найкращі ідеї у Близнюків виникають, коли вони можуть говорити про речі вголос. Це навіть не обов'язково має бути адреса іншої людини, хоч і це теж працює. Все, що пов'язане з мовою, допомагає Близнюкам зібратися з думками і вийти за рамки очевидного та повсякденного.

Використовуючи слова, Близнюки здатні по-новому подивитись проблеми, запропонувати нові підходи і, зрештою, знайти розумні рішення.

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